No Latvijas līdz La Scala: konkursa “Ineses Galantes talanti” laureāti iekaro pasaules skatuves
Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas Ineses Galantes fonds īsteno nozīmīgu kultūras un sociālo projektu - konkursu “Ineses Galantes talanti”, kura ietvaros sniedz vērtīgu atbalstu talantīgiem jaunajiem solistiem un mūziķiem klasiskās mūzikas jomā. Projekts atrod, attīsta un popularizē izcilākos jaunos izpildītājus, atklājot jaunas zvaigznes mūzikas pasaulē.
Katru gadu organizatori ar lielu prieku vēro savu laureātu profesionālo izaugsmi, un daudzi viņu sasniegumi ir patiesi iespaidīgi. Spilgts šāda uzrāviena piemērs ir 2024. gada konkursa “Vokālā māksla” uzvarētāja Etīna Emīlija Saulīte. Viņa absolvējusi Emīla Dārziņa mūzikas skolu, guvusi uzvaras starptautiskos konkursos un strauji sevi pieteikusi uz pasaules nozīmīgākajām skatuvēm. Viņas sasniegumu vidū ir spilgta debija Liu lomā Džakomo Pučīni operas “Turandota” iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā, titulloma Henrija Pērsela operas “Didona un Enejs” koncertuzvedumā Iubilaei Cantus festivālā Polijā, uzstāšanās Ungārijas Valsts operā, kā arī galvenā loma Silvijas Kolasanti operas “Anna A” pirmiestudējumā uz leģendārās La Scala skatuves. Etīna Emīlija uzstājusies arī koncertā Ungārijas Valsts operā Budapeštā. Kopš 2025. gada rudens Etīna ir prestižās Milānas Teatro alla Scala akadēmijas dalībniece.
“Man ir patiess prieks, ka konkurss “Ineses Galantes talanti” man nav bijis tikai viens noslēdzies posms, bet gan kļuvis par daļu no mana profesionālā ceļa. Ap mani ir izveidojusies īpaša jauno mūziķu kopiena, un ļoti vērtīgi ir tas, ka Inese Galante pati rūpējas par jaunajiem mūziķiem, seko līdzi mūsu attīstībai un dalās ar savu pieredzi un skatījumu. Man kā jaunam mūziķim ir ļoti svarīgi zināt, ka cilvēks, kuram uzticies un kurš pats ir sasniedzis tik daudz operas pasaulē, dzird un novērtē tavu ceļu. Tas dod lielu pārliecību un motivāciju turpināt strādāt un attīstīties. Pēc dalības konkursā esmu debitējusi Milānas Teatro alla Scala un Ungārijas Valsts operā, bet šobrīd esmu Berlīnes Valsts operas operstudijā,” dalās Etīna Emīlija Saulīte.
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Spilgto veiksmes stāstu virkni turpina pianiste Melissa Takanbekova, 2025. gada konkursa “Ineses Galantes talanti” pirmās vietas ieguvēja kategorijā “Taustiņinstrumentu spēle”. “Šis gads man ir bijis īpaši nozīmīgs - esmu absolvējusi Emīla Dārziņa mūzikas skolu un no oktobra uzsākšu bakalaura studijas Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover Vācijā pie izcilās profesores Evas Kupecas. Pēdējā gada laikā esmu guvusi vairākus nozīmīgus panākumus konkursos - 2026. gadā ieguvu 1. vietu Latvijas Valsts pianistu konkursā, bet 2025. gadā uzvarēju konkursā “Ineses Galantes talanti”, kā arī ieguvu 2. vietu I Starptautiskajā Ilzes Graubiņas pianistu konkursā un 1. vietu Starptautiskajā klavieru ansambļu, kameransambļu un koncertmeistaru konkursā Liepājā. Īpaši nozīmīga man bija arī Emīla balva, kas deva iespēju uzstāties koncertos kopā ar skolas simfonisko orķestri un atskaņot F. Pulenka Divkāršo klavierkoncertu. Tagad ar lielu prieku un nelielu satraukumu gatavojos jaunam dzīves posmam Hannoverē. Mans ilgtermiņa mērķis ir kļūt par koncertpianisti, un studijas Vācijā būs nozīmīgs solis šī mērķa īstenošanā,” stāsta Melissa.
Arī konkursa laureātam, sitaminstrumentālistam Fēliksam Krievam, 2025./2026. gada sezona bijusi veiksmīga. “Pēdējais gads manā radošajā un profesionālajā darbībā ir bijis īpaši daudzveidīgs un nozīmīgs, sniedzot iespēju piedalīties dažādos koncertos, festivālos, meistarklasēs un konkursos. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija dalība skaņdarba “Carmina Burana” atskaņojumā Cēsu koncertzālē kopā ar JMRMV simfonisko orķestri. Tāpat piedalījos 39. starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla “Rīgas Doms 2026” noslēguma koncertā, kā arī Ineses Galantes koncertā Raunas pilsdrupās, kas notika Raunas vārda dienas ietvaros. Savukārt lielākais personīgais sasniegums bija dalība “Sansusī” kautiņu 4. sezonā, kur ieguvu 1. vietu un naudas balvu 2800 eiro apmērā. Kopumā aizvadītajā gadā esmu guvis ļoti nozīmīgu pieredzi, attīstot savas skatuves mākslas prasmes un kļūstot pārliecinātākam par sevi kā izpildītāju,” stāsta Fēlikss Krievs.
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Konkursa laureāte, virtuoza flautiste Anete Duntava, kopš dalības “Ineses Galantes talanti” konkursā aktīvi muzicē un piedalās dažādos konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Par starptautiskajiem sasniegumiem Anete jau ceturto reizi saņēmusi Kultūras ministrijas Pateicības rakstu.
“Man ir bijusi iespēja piedalīties meistarklasēs pie izciliem flautas spēles profesionāļiem, kā arī uzstāties dažādos koncertos un projektos. Īpaši nozīmīga man bija iespēja atskaņot Volfganga Amadeja Mocarta Sol mažora flautas koncerta pirmo daļu kopā ar Jelgavas kamerorķestri, kā arī uzstāties kopā ar Raimonda Ozola trio un festivālā “Tuvums”. Man bija liels gods tikt aicinātai muzicēt arī Ineses Galantes koncertā Raunā. Šī pieredze man ir devusi iespēju attīstīt savas profesionālās prasmes, uzkrāt skatuves pieredzi un turpināt izaugsmi kā mūziķei,” stāsta Anete Duntava.
Savukārt talantīgā vokāliste, 2025. gada konkursa laureāte Sanita Roze, ir absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, iegūstot bakalaura grādu. Viņa piedalījās “Izklaides Producentu grupa 7” rīkotajā šovkoncertā “Sapnis Vecgada naktī”, izpildot vairākus dziesmu numurus, tostarp Operas spoka dziesmu “Phantom of the Opera”. No februāra Sanita devās uz Portugāli, lai īstenotu European Opera Academy (EOA) moduli “Por.2 Performance of an operatic role in a fully staged opera with orchestra” ESMAE. 2026. gada vasaras vidū viņa atgriezās Latvijā un turpina dziedāt, kā arī paplašināt savu repertuāru.
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Konkursa organizatori – “Ineses Galantes fonds” sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mācībspēkiem un ar “Nākotnes Atbalsta fonda” atbalstu atgādina, ka līdz 19. oktobrim turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai šajā prestižajā mūzikas konkursā, kas norisinās četrās kategorijās: vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, kā arī pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle.