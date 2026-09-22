Latvijas Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvos Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris
Latvijas Nacionālajā operā 8. oktobrī notiks Riharda Štrausa operas Rozes kavalieris pirmizrāde. Iestudējumu veido muzikālais vadītājs un diriģents Zbigņevs Graca, režisors Viesturs Kairišs, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Germans Ermičs, kustību režisore Elīna Gediņa, gaismu dizainu rada Alex Brok Light Design (Nīderlande).
Galvenās lomas jauniestudējumā atveidos Tatjana Trenogina vai Inna Kločko (Feldmaršala kundze), čehu mecosoprāns Štepānka Pučālkova vai Laura Grecka (Oktaviāns), izcilais austriešu bass Ginters Groisbeks vai Rihards Mačanovskis (barons Okss), Inga Šļubovska-Kancēviča vai Annija Kristiāna Ādamsone (Sofija). Iestudējumā piedalās Latvijas Nacionālās operas solisti, koris un orķestris.
Riharda Štrausa operā Rozes kavalieris komiskas situācijas un valša vieglums savijas ar emocionālu smeldzīgumu, ļaujot publikai baudīt smalku, ironijas un melanholijas caurstrāvotu stāstu par mīlestību un nenovēršamo laika ritējumu. Operas pasaules pirmizrāde notika 1911. gada 26. janvārī Drēzdenē. Latvijas Nacionālajā operā Rozes kavalieris līdz šim iestudēts tikai vienu reizi – 1930. gadā.
“Jau kopš studiju gadiem mani ir interesējusi Riharda Štrausa mūzika, kas ir spontāna, pārsteidzoša un ļoti krāsaina. Šī autora daiļrade iezīmē romantiskā laikmeta kulmināciju, tomēr vienlaikus tajā parādās arī modernisma iezīmes. Rihards Štrauss kā komponists bija ģeniāls instrumentācijas mākslas meistars. Viņam piemita īpašs talants savīt muzikālās līnijas vienotā veselumā, radot ārkārtīgi bagātīgu muzikālo tekstūru. Rozes kavalieris ir lielformāta opera, kuras instrumentācijas krāšņums, sarežģītās vokālās partijas un plašās ansambļa ainas prasa īpaši rūpīgu sagatavošanos. Darbs ar šo partitūru ir brīnišķīga pieredze,” par operu stāsta muzikālais vadītājs Zbigņevs Graca.
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“Mūsdienu cilvēkam pieņemt nāvi ir neiespējami, jo tas ir pretrunā ar dzīves apjūsmošanu un vēlmi būt. Arī Feldmaršala kundze uz brīdi nokļūst šajā psiholoģiskajā vājprātā, kad saprot, ka laiks ir neizbēgams. Mēs visi mirsim, bet tāpēc jau dzīve nekļūst bezjēdzīga. Novecošana ir skaista. Feldmaršala kundze ieiet sapnī: mīlestībā pret savu jaunību – pret Oktaviānu. Viņa šo mīlestību izdzīvo un pēc tam atlaiž. Dzīvē nav skaistuma bez traģisma. Pāri paliek stindzinoši sāpīgais skaistums, un tas ir tik vērtīgs, ka var dzīvot arī ar to,” iestudējumu raksturo režisors Viesturs Kairišs.
Opera Rozes kavalieris šosezon būs skatāma arī 9. un 10. oktobrī, 25. un 27. martā, kā arī Rīgas Operas festivālā jūnijā.