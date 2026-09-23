“To dzirdīgie nemaz nepamana...” 24 gadus vecā zīmju valodas tulce Neta Kaša atklāj, kāda patiesībā ir nedzirdīgo pasaule
23. septembrī pasaulē atzīmē Starptautisko zīmju valodu dienu. Tā ir diena, kad īpaši skaļi runā par zīmju valodas nozīmi, nedzirdīgo cilvēku tiesībām un iekļaujošu komunikāciju. Taču aiz vārdiem “zīmju valoda” slēpjas daudz plašāka pasaule — valoda ar savu gramatiku, kultūru, emocijām, humoru un pat reģionālajām atšķirībām.
24 gadus vecā Neta Kaša nedzirdīgo cilvēku pasauli iepazina salīdzinoši nesen. Šobrīd viņa studē Latvijas Universitātes bakalaura programmā “Latvistika”, bet 2025. gadā absolvēja surdotulku programmu SIVA koledžā un jau studiju laikā sāka strādāt par zīmju valodas tulci.
Viņas stāsts ir par valodu, kas sākumā šķiet sveša un sarežģīta, par profesiju, kurā neviena diena nav tāda pati, un par sabiedrību, kurā fiziska iekļaušana vēl ne vienmēr nozīmē patiesu līdzdalību.
“Es sāku pilnībā no nulles”
Interese par zīmju valodu Netai radās jau vidusskolā. Viņas uzmanību piesaistīja filmas un seriāli, kuros nedzirdīgie tēli sazinājās zīmju valodā, kā arī internetā publicētie video, kuros dziesmas tika atveidotas zīmju valodā jeb melodeklamācijā.
“Man vienmēr ir interesējušas dažādas valodas, valodu pētniecība, literatūra,” stāsta Neta.
Vēlāk viņa sāka meklēt studiju iespējas, kur varētu apgūt zīmju valodu, un nonāca līdz surdotulku programmai SIVA koledžā. Taču sākumā viņa par tulka profesiju nemaz nebija pārliecināta.
“Mana interese par zīmju valodu sākotnēji bija vairāk vērsta uz pētniecību un mazāk uz praktisko tulkošanu,” atzīst Neta.
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Tomēr studiju laikā viņa sapratusi — vienu no otra atdalīt nav iespējams. Lai zīmju valodu pētītu un izprastu, tā ir labi jāpārzina, un to iespējams panākt tikai ar regulāru lietošanu un komunikāciju.
Izšķiroša izrādījās prakse Latvijas Nedzirdīgo savienības Rehabilitācijas centra tulku nodaļā. Tieši tur Neta sastapās ar kolēģiem, kas viņu iedvesmoja profesijā palikt.
No pirmajām zīmēm līdz sinhronajai tulkošanai
Zīmju valodas apguvi Neta sāka burtiski no nulles — pirms tam viņa nezināja pat latviešu zīmju valodas alfabētu.
Viņa īpaši izceļ savu pirmo pasniedzēju Skaidrīti Bauri. “Viņa bija ļoti prasīga skolotāja. Man tas motivēja katrā lekcijā pie viņas censties vairāk un vairāk,” saka Neta.
Sākumā pasniedzēja jaunās zīmes izrunāja arī balsī, bet jau aptuveni pēc mēneša nodarbības notika tikai zīmju valodā. Mācības nebija tikai atsevišķu zīmju iegaumēšana. Studenti apguva zīmes pa tematiskām grupām, pēc tam jau tulkoja tekstus, pasakas un dziesmas. Vēlāk sekoja arī tulkošana pretējā virzienā — no zīmju valodas uz rakstītu tekstu.
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Un visbeidzot — sinhronā tulkošana, kad dzirdētais jāatveido zīmju valodā praktiski uzreiz. Programma ilgst divus gadus, taču ar to valodas apguve nebeidzas.
“Valodas apguve notiek nepārtraukti. Kā saka — mūžu dzīvo, mūžu mācies,” uzsver Neta.
Tāpat kā jebkura cita valoda, arī zīmju valoda attīstās, mainās, tajā ienāk jauni termini un līdz ar tiem — jaunas zīmes.
Zīmju valoda nav tikai roku kustības
Cilvēkam, kurš zīmju valodu nekad nav lietojis, saruna tajā var šķist ārkārtīgi ātra. Taču rokas ir tikai viena daļa no šīs valodas. Tikpat svarīga ir mīmika, artikulācija, skatiens un ķermeņa kustības.
“Uzskatu, ka tulkojums bez emocijām nav tulkojums,” saka Neta.
Uzacu saraukšana, lūpu kustība, ķermeņa pozīcija vai konkrēta sejas izteiksme var palīdzēt nodot neizpratni, dusmas, prieku, žēlumu vai citas emocijas.
Arī tulkam pašam jāspēj pielāgoties situācijai. Tulkojot attālināti, kustības jāierobežo tā, lai tās ietilptu kameras kadrā. Savukārt teātrī vai pasākumā tulkojumam jābūt tikpat izteiksmīgam kā runātājam. “Visur ir jāpielāgojas apstākļiem,” viņa saka.
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Vai zīmju valoda visur ir vienāda?
Viens no izplatītākajiem mītiem — ka visās pasaules valstīs izmanto vienādas zīmes. Tā nav. Katrai valstij ir sava zīmju valoda, un arī vienas valsts teritorijā var būt reģionālas atšķirības.
“Latviešu zīmju valoda ir unikāla,” uzsver Neta.
Atsevišķas zīmes, protams, var būt intuitīvi saprotamas arī citu valstu zīmju valodas lietotājiem, taču kopumā valodas ir atšķirīgas. Turklāt Latvijā var sastapt arī reģionālas atšķirības — Neta min pat Rīgas un Ventspils zīmju atšķirības.
Arī internets šo valodu attīstību ietekmē arvien vairāk. Rodoties jauniem terminiem, rodas arī jaunas zīmes. Latvijā tās apstiprina Latvijas Nedzirdīgo savienības Zīmju valodas komisija, taču ikdienas komunikācijā jaunas zīmes reizēm ienāk daudz ātrāk, pārņemot tās no citām valodām, tostarp amerikāņu vai britu zīmju valodas.
“Joks sākumā ir jāsaprot pašam”
Tulkošana nav mehāniska vārdu aizstāšana. Atsevišķās situācijās nepieciešams tulkot burtiski, citās — pārveidot teikuma uzbūvi, lai doma dabiskāk skanētu zīmju valodā, vai pievienot paskaidrojošas zīmes.
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Īpašs izaicinājums ir humors.
“Jokus tulkot, manuprāt, ir vissarežģītāk, jo sākotnēji pašam ir jāsaprot joks,” saka Neta.
Humora izjūta cilvēkiem ir atšķirīga, un ne vienmēr joku iespējams precīzi pārnest citā valodā. Tāpēc tā ir prasme, pie kuras viņa turpina strādāt un mācīties arī no savām kļūdām.
Tulks vajadzīgs ne tikai slimnīcā vai valsts iestādē
Zīmju valodas tulka pakalpojumi nepieciešami visdažādākajās dzīves situācijās. Neta visbiežāk tulko izglītības un medicīnas jomā, taču pēdējā gada laikā bijusi iespēja strādāt arī pasākumos, teātrī un konferencēs.
Šādos gadījumos sagatavošanās ir īpaši būtiska — pirms pasākuma jāizpēta tēma un terminoloģija.
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Taču tulks var būt nepieciešams arī daudz ikdienišķākos dzīves brīžos — darba intervijā, sapulcē, kāzās, bērēs, izlaidumā vai citā pasākumā, kur cilvēkiem nepieciešams savstarpēji saprasties.
Un pieprasījums ir liels. “Tulku skaits nav pietiekoši liels šim pieprasījumam,” saka Neta.
Latvijas Nedzirdīgo savienības Rehabilitācijas centra Zīmju valodas tulku nodaļā darbojas tulku pieteikšanas un rezervēšanas sistēma. Ja tulks konkrētajā laikā nav pieejams klātienē, klientam iespējams piedāvāt arī attālinātu tulkojumu.
Ar tulku vien nepietiek
Tieši izglītības pieejamība ir viena no jomām, par kuru Netai ir īpašas bažas.
Latvijā ir speciālās izglītības programmas skolēniem ar dzirdes traucējumiem, kā arī tiek veidoti pielāgoti mācību materiāli. Taču, viņasprāt, ar iespēju fiziski apmeklēt skolu vai saņemt tulka pakalpojumu vien nepietiek.
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Svarīgi ir arī tas, vai bērnam ir vide, kurā zīmju valoda tiek pilnvērtīgi izmantota, vai viņš var iepazīt nedzirdīgo kultūru un veidot savu identitāti.
“Fiziskā iekļaušana vēl nenozīmē pilnvērtīgu iekļaušanu mācību procesā,” uzsver Neta.
Viņa uzskata, ka būtu jāattīsta daudzveidīgāki izglītības modeļi, kuros nedzirdīgie cilvēki nav tikai izglītības saņēmēji, bet arī skolotāji, lektori, mentori un atbalsta personāls. Tas bērniem ļautu redzēt, ka zīmju valodas lietotājs var būt jebkuras profesijas pārstāvis.
“Nedzirdīgajai kopienai nav nepieciešama žēlošana”
Neta uzsver — viena no būtiskākajām problēmām nav tikai pakalpojumu pieejamība, bet arī sabiedrības attieksme. Viņas darbā joprojām nākas dzirdēt jautājumus: “Bet kā tad mēs komunicēsim?” un “Vai viņš, viņa prot lasīt?”
Nedzirdīgi cilvēki prot lasīt un rakstīt. Taču rakstiskā komunikācija ne vienmēr ir ērtākais vai dabiskākais veids, kā saņemt informāciju. Cilvēkam visdabiskākā ir viņa dzimtā valoda — arī tad, ja tā ir zīmju valoda.
“Nedzirdīgajai kopienai nav nepieciešama žēlošana, bet gan vienlīdzīgas iespējas bez diskriminācijas,” uzsver Neta.
Viņa uzskata, ka daļa problēmu rodas sabiedrības neizglītotības dēļ par nedzirdīgo cilvēku dzīvi un vajadzībām.
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Ko dzirdīgie ikdienā nemaz nepamana?
Darbs ar nedzirdīgo kopienu mainījis arī pašas Netas skatījumu uz apkārtējo pasauli.
Viņa daudz biežāk pievērš uzmanību tam, vai informācijai ir subtitri, vai pasākumā tiek nodrošināts zīmju valodas tulkojums, vai informācija ir pieejama rakstiski un vai tai pievienoti vizuāli materiāli.
Pat lekcijās, kurās pati mācās, viņa reizēm pieķer sevi domājam ne tikai par saturu, bet arī par to, kā šo informāciju varētu iztulkot zīmju valodā.
Agrāk viņa nebija aizdomājusies, cik daudz informācijas dzirdīgs cilvēks ikdienā saņem pilnīgi nejauši — vienkārši dzirdot apkārt notiekošo.
“Es sāku daudz vairāk apzināties pat savas priekšrocības,” viņa atzīst.
Tas liek paskatīties uz ikdienas vidi no cita skatpunkta — cik daudz mūsu dzīvē ir veidots pēc pieņēmuma, ka cilvēki dzird.
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Vai mākslīgais intelekts kādreiz aizstās tulku?
Tehnoloģijas attīstās strauji, un zīmju valodas tulkiem nākotnē var nākties arvien vairāk sadarboties ar tehnoloģiskiem risinājumiem. Tomēr Neta nedomā, ka cilvēka tulks pazudīs.
Viņasprāt, tulks ne tikai pārveido informāciju no vienas valodas otrā. Viņš veido saikni starp dzirdīgo un nedzirdīgo kopienām, interpretē situāciju, ņem vērā kontekstu un cilvēku emocijas. Tieši tāpēc viņa uzskata, ka tehnoloģijas šo profesiju pilnībā aizstāt nevarēs.
Viena zīme, kas varētu mainīt daudz
Ja Netai būtu iespēja Latvijā ieviest vienu būtisku pārmaiņu, viņa izvēlētos pavisam konkrētu lietu — latviešu zīmju valodu kā mācību priekšmetu skolās.
Ideālā pasaulē viņa gribētu, lai zīmju valodu jau no bērnības apgūtu arī dzirdīgi bērni. Tas nozīmētu vairāk cilvēku, ar kuriem nedzirdīgs cilvēks varētu sarunāties bez tulka. Un, iespējams, arī mazāk aizspriedumu.
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“Zīmju valoda vairs nebūtu kaut kas īpašs, ko izmanto tikai nedzirdīgie, bet gan viena no valodām, kuru cilvēki var apgūt un izmantot savstarpējā saziņā,” viņa saka.
“Zīmju valodā ir spēks”
23. septembris ir diena, kad īpaši tiek atgādināts par zīmju valodas nozīmi un nedzirdīgo cilvēku tiesībām uz pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā. Taču Netai zīmju valodu vajadzētu svinēt ne tikai vienu dienu gadā.
“Zīmju valodā ir spēks. Tā ir nedzirdīgo kultūras daļa.”
Viņa salīdzina attieksmi pret latviešu valodu un latviešu zīmju valodu — ja mums ir svarīgi sargāt un attīstīt latviešu valodu, būtu jāsargā un jāattīsta arī latviešu zīmju valoda, kas daudziem Latvijas nedzirdīgajiem cilvēkiem ir dzimtā valoda.
Un varbūt pats svarīgākais ir nevis prasīt, kāpēc cilvēks “nevar vienkārši komunicēt”, bet pašiem būt gataviem atrast veidu, kā sarunāties.
“Nav viena pareizā ceļa”
Neta pati savu ceļu līdz zīmju valodas tulka profesijai nesāka ar skaidru plānu. Viņa vienkārši pamanīja kaut ko, kas viņu ieinteresēja, mēģināja, mācījās un pamazām saprata, ka šis ceļš viņai ir svarīgs.
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Tāpēc viņas vēstījums citiem jauniešiem ir vienkāršs:
“Nejautājieties kļūdīties, nekaunieties darīt un mēģināt vēlreiz — nav viena pareizā ceļa.”
Viņa mudina izmēģināt dažādus virzienus, krāt pieredzi arī no tā, kas sākumā šķiet neveiksme, un mācīties valodas. “Es ticu, ka valodās ir spēks. Jo vairāk valodu cilvēks apgūst, jo plašāks ceļš viņam paveras.”
Un, iespējams, kādam jaunietim, kurš šobrīd vēl tikai meklē savu ceļu, šis stāsts būs pirmais impulss iemācīties nevis vienu jaunu zīmi, bet veselu jaunu valodu.