Par stundu atpakaļ - kad Latvijā pulksteņus pārgriezīs uz ziemas laiku
Rudenī Latvijā atkal būs jāpāriet uz ziemas laiku. Neraugoties uz gadiem ilgajām diskusijām par sezonālās pulksteņa laika maiņas atcelšanu, Eiropas Savienības līmenī lēmums joprojām nav pieņemts. Turklāt pēdējā laikā šis jautājums atkal nonācis Eiropas dienaskārtībā, un Eiropas Komisija sākusi papildu pētījumu par iespējamās atteikšanās no šīs prakses sekām.
Kad Latvija pāries uz ziemas laiku
2026. gadā pāreja no vasaras uz ziemas laiku Latvijā notiks naktī no sestdienas, 24. oktobra, uz svētdienu, 25. oktobri. Pulksten 4:00 pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu atpakaļ – uz 3:00. Tādējādi šī nakts būs par vienu stundu garāka.
Šo datumu apstiprina Latvijas Ekonomikas ministrija. Ministrija norāda, ka 2026. gadā vasaras laiks ir spēkā no 29. marta līdz 25. oktobrim. Saskaņā ar pašreizējo kārtību oktobra pēdējā svētdienā pulksten 4:00 pulksteņa rādītāji tiek pagriezti par vienu stundu atpakaļ. Pēc pārejas Latvija no Austrumeiropas vasaras laika (EEST, UTC+3) atgriezīsies Austrumeiropas laikā (EET, UTC+2).
Lielākajā daļā mūsdienu viedtālruņu, datoru un citu internetam pieslēgtu ierīču laiks tiek mainīts automātiski. Manuāli pulkstenis parasti jāpārregulē sadzīves tehnikā, sienas un rokas pulksteņos, kā arī dažās automašīnās.
Par atteikšanos no pulksteņa laika maiņas diskutē jau gadiem
Ideja atteikties no pulksteņa laika maiņas Eiropas Savienībā nebūt nav jauna. Jau 2018. gada septembrī Eiropas Komisija ierosināja visās ES dalībvalstīs pārtraukt sezonālo pulksteņa laika maiņu.
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Pirms tam tika rīkota sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās aptuveni 4,6 miljoni cilvēku. 84% respondentu atbalstīja sezonālās pulksteņa laika maiņas atcelšanu. Tomēr jāņem vērā, ka tie bija atklātās sabiedriskās apspriešanas dalībnieki, nevis reprezentatīvas visas Eiropas Savienības iedzīvotāju aptaujas respondenti.
2019. gada martā Eiropas Parlaments atbalstīja ieceri pārtraukt pulksteņa laika maiņu, un tobrīd tika prognozēts, ka izmaiņas varētu stāties spēkā jau 2021. gadā. Tomēr ES Padome tā arī nav vienojusies par kopīgu nostāju. Lai lēmumu pieņemtu, nepieciešams ES dalībvalstu kvalificētā vairākuma atbalsts, pēc tam galīgais teksts jāsaskaņo ar Eiropas Parlamentu. Līdz 2026. gada augustam galīgais lēmums nav pieņemts un nav noteikts arī konkrēts termiņš, kad tas varētu notikt.
Kāpēc atkal tiek runāts par pulksteņa laika maiņas atcelšanu
2025. gada rudenī jautājums atkal nonāca uzmanības centrā. Spānija oficiāli rosināja to apspriest ES Enerģētikas padomē un aicināja atsākt sarunas par sezonālās pulksteņa laika maiņas atcelšanu. Dokumentā, ko Spānija 2025. gada 20. oktobrī iesniedza ES Padomei, valsts norādīja, ka pētījumi neliecina par būtisku enerģijas ietaupījumu, pārejot uz vasaras laiku. Tāpat dokumentā bija norādīts, ka Polijas prezidentūras laikā interesi par šo jautājumu no jauna izrādījušas vairākas ES dalībvalstis.
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess toreiz publiski ierosināja atteikties no pulksteņa laika maiņas jau no 2026. gada. Spānijas valdība savu iniciatīvu pamatoja ar to, ka pašreizējā sistēma ļauj ietaupīt salīdzinoši maz enerģijas, savukārt pulksteņa laika maiņa divreiz gadā var negatīvi ietekmēt cilvēku ikdienu un bioloģiskos ritmus.
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2025. gada oktobrī šo jautājumu atkārtoti apsprieda arī Eiropas Parlaments. Deputāti pieprasīja Eiropas Komisijai un ES Padomei paskaidrot, kāpēc iniciatīva, kuru Eiropas Parlaments atbalstīja jau 2019. gadā, joprojām nav novedusi pie galīga lēmuma.
Eiropas Komisija veic jaunu pētījumu
2026. gada martā Eiropas Komisija apstiprināja, ka turpina analizēt šo jautājumu. Komisijas pārstāve paziņoja, ka dalībvalstu starpā joprojām nav vienprātības, tomēr iespēja rast koordinētu risinājumu saglabājas.
Eiropas Komisija sākusi jaunu pētījumu par sekām, ko varētu radīt atteikšanās no sezonālās pulksteņa laika maiņas, kā arī konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm un ES dalībvalstīm. Pētījumu plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām.
2026. gada martā Eiropas Komisija oficiāli publicēja vasaras laika sākuma un beigu kalendāru 2027.–2031. gadam. Piemēram, saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem 2027. gadā pāreja uz vasaras laiku paredzēta 28. martā, bet atpakaļ uz ziemas laiku – 31. oktobrī. Tas neizslēdz iespēju nākotnē mainīt tiesisko regulējumu, taču liecina, ka pagaidām Eiropas Savienība turpina darboties saskaņā ar pašreizējo sistēmu.
Kāda ir Latvijas nostāja
Latvijai šajā jautājumā ir samērā skaidra nostāja. Ekonomikas ministrija 2026. gada martā atkārtoti paziņoja, ka atbalsta sezonālās pulksteņa laika maiņas pārtraukšanu un pāreju uz pastāvīgu vasaras laiku.
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Ministrijas ieskatā ilgāks dienasgaismas periods vakara stundās veicina ekonomisko un fizisko aktivitāti un var būt īpaši labvēlīgs tūrismam, būvniecībai un lauksaimniecībai. Tomēr Latvija pašlaik nevar vienpusēji atteikties no esošās sistēmas, jo tai jāievēro spēkā esošie Eiropas Savienības kopējie noteikumi.