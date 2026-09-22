Rudens vēl nesteidzas: septembra vidus Latvijā bijis siltāks nekā ierasts
Septembra vidus Latvijā bijis siltāks nekā ierasts. Vidējā gaisa temperatūra sasniedza +14,2 grādus, kas ir par 2,1 grādu virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Zemākā gaisa temperatūra bija +3,9 grādi 15. septembra rītā Mērsragā. Dienu vēlāk šajā pašā novērojumu stacijā tika reģistrēta augstākā gaisa temperatūra valstī - 16. septembrī Mērsragā termometra stabiņš pakāpās līdz +21,5 grādiem.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša vidū bija 16 milimetri jeb 78% no normas. Vismazāk lija Rīgā, kur pilsētas centrā bija 6,6 milimetri nokrišņu, turpretī Pāvilostā lietus daudzums sasniedza 30,7 milimetrus.
Sausuma un mitruma rādītājs gan viena, gan trīs mēnešu periodā Latgalē, Sēlijā, Rīgā un galvaspilsētas apkārtnē bija normas robežās vai atbilstošs mērenam mitrumam, savukārt daudzviet Kurzemē, Zemgales rietumos un Vidzemē tas norādīja uz ļoti mitru līdz ekstremāli mitru laiku.
Jau ziņots, ka 10. septembrī, diennakts vidējai gaisa temperatūrai noslīdot zem +15 grādiem, Latvijā sākās meteoroloģiskais rudens.
Mēneša pirmajā dekādē nokrišņu daudzums sasniedza 247% no normas, savukārt vidējā gaisa temperatūra bija pusotru grādu augstāka nekā ierasts.