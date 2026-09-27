Radu raksti 15. Saeimas vēlēšanu sarakstos: tēvi un dēli, brāļi un māsas un citi
Saeimas vēlēšanās uz deputāta vietām Jēkaba ielas namā startē ne tikai ar idejiskiem uzskatiem saistīti kandidāti, bet arī vienas ģimenes ...
Tēvi un dēli, sievas un vīri, kā arī citi radi Saeimas vēlēšanu sarakstos. Kādas ģimenes kandidē uz 15. Saeimu? FOTO
Saeimas vēlēšanās par deputātu vietām Jēkaba ielas namā cīnās ne tikai kopīgu politisko uzskatu vienoti kandidāti, bet arī vienas ģimenes locekļi, kuri plecu pie pleca vēlas darboties ne vien ģimenes ikdienā, bet arī parlamentā. Tomēr ir arī viena politikā plaši zināma ģimene, kuras pārstāvji ir naidīgo partiju rindās. Jauns.lv skaidro, kādu dzimtu dinastiju pārstāvji un no kādām partijām nolēmuši līdzdarboties arī mūsu valsts lēmējinstitūcijā.
* “Suverēnā vara”/“Jaunlatvieši” (saraksts nr.1). Rīgas saraksta līdere ir “Suverēnās varas” vadītāja, zvērinātā advokāte un Rīgas domniece, kādreizējā Saeimas deputāte un partijas premjera amata kandidāte Jūlija Stepaņenko, kura izcēlusies ar daudziem skandaloziem paziņojumiem opozīcijas vārdā un saņemto “palīdzības naudu” no sava naudīgā Krievijā dzīvojošā “noslēpumainā” tēva – kopumā 419 598,05 eiro. Savukārt partijas Latgales saraksta līderis ir Jūlijas Stepaņenko dzīvesbiedrs, arī Rīgas domnieks un jurists Vjačeslavs Stepaņenko. Viņš ilgstoši darbojies kā prokūrists un amatpersona vairākos ar “Baltijas Mediju Aliansi” saistītos uzņēmumos (piemēram, “Pirmais Baltijas kanāls”, “Ren TV Baltic”, “Pirmais Baltijas muzikālais kanāls”). Abi sapazinās vēl studiju laikā un nu, pateicoties Jūlijas tētukam, kļuvuši stāvus bagāti un savu turību vēlas papildināt, “jaucot gaisu” Saeimā.
Tāpat sarakstā ir abi kādreizējā Latvijas PSR kompartijas vadoņa Alfrēda Rubika dēli. Rīgas sarakstā ar 28. numuru ir Artūrs Rubiks, bet Latgalē ar 8. numuru autovadītājs Raimonds Rubiks. Abiem brāļiem ievēlēšanas gadījumā nebūs īpaši grūti sastrādāties, jo gan viens, gan otrs jau reiz ir bijuši Saeimas deputāti.
* “Mēs mainām noteikumus” (saraksts nr. 2). Rīgas Jaunā teātra mākslinieciskais vadītājs un režisors Alvis Hermanis savā partijā līdzi paķēris arī savu brāli Jāni. Ja pats Alvis Hermanis ar 1. numuru startē Vidzemē, tad viņa brālis, ekonomists un ilggadējs Latvijas Darba devēju konfederācijas nodokļu eksperts Jānis Hermanis startē galvaspilsētas sarakstā ar otro numuru.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
* “Saskaņas centrs” (saraksts nr. 3). Saskaņiešu līderis un Rīgas saraksta pirmais numurs, kurš visilgāk – 28 gadus – bijis Saeimas deputāts, Jānis Urbanovičs (viņš 28 no savas dzīves 67 gadiem bijis deviņu Saeimas sasaukumu deputāts) sev līdzi pasaucis arī savu dēlu, arī Jāni, kuram atvēlējis ne visai augsto 16. numuru Latgalē. Jānis Urbanovičs juniors sevi pieteicis kā pētnieku un publicistu.
* Zaļo un zemnieku savienība (saraksts nr. 4). Partiju apvienība, kura “cīnās” ar Aivara Lemberga ēnu, no tās tā gluži nav atbrīvojusies, jo reģionālās partijas “Latvijai un Ventspilij” līdera Aivars Lembergs sieva Kristīne Lemberga, kura strādā par Ventspils domes administrācijas Mārketinga un tūrisma nodaļas vadītājas vietnieci un Ventspils pārstāvniecības Rīgā vadītāju r ar 2. numuru.
* Nacionālā apvienība (saraksts nr. 5). Šeit jau var runāt par bijušo ģimeni. Vidzemē otrā vieta ir Saeimas deputātei Inārai Mūrniecei, kura pirms četriem gadiem bija Rīgas saraksta līdere un kura reiz bijusi arī Saeimas priekšsēdētāja, gan aizsardzības ministre ir saistīta ar saraksta 7. numuru – savu bijušo vīru, kultūras ministra biroja vadītāju, ilggadējo Saeimas deputātu un vēsturnieku Ritvaru Jansonu.
* Apvienotais saraksts (saraksts nr. 7). Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, kurš daudziem atmiņā palicis arī ar savu iefiltrēšanos bronzas medaļas izcīnījušās Latvijas hokeja valstsvienības rindās sportistu sagaidīšanas laikā pie Brīvības pieminekļa 2023. gada maijā, ir Vidzemes saraksta līderis. Bet Rīgas sarakstu ar 43. numuru noslēdz bijušā Saeimas priekšsēdētāja sieva, kura ir Rīgas domes Apvienotā saraksta frakcijas referente, Kristīne Smiltēna.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
* “Latvija pirmajā vietā” (saraksts nr. 8). Šis ir saraksts ar vislielāko “dinastijas birumu” (trīs Šleseri, divi Krištopani un divi Paškeviči). Rīgas saraksta līderis ir pats partijas vadonis un pašreizējais Rīgas domnieks Ainārs Šlesers. Viņa atbalsta komandā ir arī viņa dēls, Saeimas deputāts Ričards Šlesers (Rīgas saraksta 22. numurs) un vedekla, partijas projektu vadītāja Dana Šlesere (Vidzemes saraksta 17. numurs).
Bijušā premjera Viļa Krištopana dēli arī “Latvija pirmajā vietā” līstēs: Saeimas deputāts Kristaps Krištopans – Rīgas 23. numurs, bet SIA “Invest” valdes loceklis Kaspars Krištopans – Kurzemes 2. numurs. Ar 26. un 27. numuru Rīgas sarakstā kandidē pazīstamais džeza mūziķu pāris - Jolanta Gulbe-Paškeviča un Deniss Paškevičs, kuri plašāku sabiedrības uzmanību ieguva arī ar savu nostāju Covid-19 pandēmijas laikā un dalību pret Covid-19 ierobežojumiem vērstajos pasākumos.
* “Jaunā vienotība” (saraksts nr.9). Vienotībnieku saraksts ievērojams ar to, ka tas izjaucis Krištopanu ģimenes vienotību un tā Rīgas saraksta 22. numurs ir Viļa Krištopana meitai, uzņēmējai Nikolai Stefānijai Krištopanei. Viņa “Jaunās vienotības” sarakstā nolēmusi startēt tādēļ, ka ir kategoriski pret sava tēva un brāļu pārstāvētās partijas vēlmi denonsēt Stambulas konvenciju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
* “Stabilitātei!” (saraksts nr. 13). No partijas Zemgales saraksta sešiem cilvēkiem trīs ir saistīti ar lauku veikalu “Airons” Cenu pagasta Ānē. Sarakstā pirmais numurs ir “Airona” izpilddirektors Igors Orlovs, ceturtā - viņa sieva, “Airona” valdes priekšsēdētāja Juļa Orlova, aiz kuras seko “Airona” grāmatvede Anastasija Butāne. Jāteic, ka Igors Orlovs nav jaunpienācējs politikā – 2021. gadā viņš no “Saskaņas” kļuva par Ozolnieku novada deputātu, bet tolaik viņš bija vienkārši pārdevējs.