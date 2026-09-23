"Tas, kas šeit iemācīts, joprojām ir vērtība!" Īpašā Ogres kafejnīca “Pie zelta liepas” kļūst par paraugu citiem
Ogrē jau gandrīz trīs gadus veiksmīgi darbojas kafejnīca “Pie zelta liepas”, kurā atšķirībā no citiem šāda veida uzņēmumiem darbus veic jaunieši ar īpašām vajadzībām.
Nevar teikt, ka darbošanās notiek bez grūtībām un problēmām. Vispirms šis sociālais uzņēmums bija pašvaldības rūpju lokā, bet šobrīd to pārvalda privātais uzņēmējs. “Kas Jauns Avīze” uz sarunu aicināja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali, kura šajā sociālajā uzņēmumā no pirmās dienas darbojas kā brīvprātīgais palīgs, un tas patiešām ir viņas sirds darbs.
“Kafejnīca “Pie zelta liepas” vairs nav Ogres novada pašvaldības pārziņā, tā ir ļoti veiksmīgi pārdota. Jaunā īpašniece ir Nora Heinrihsone, viņa ir arī sociālā uzņēmuma “Tip tip lv” vadītāja, ar kuru jau sen mums izveidojusies veiksmīga sadarbība. Nora ir cilvēks, kura par sociālo uzņēmējdarbību ir interesējusies un darbojusies no pirmās dienas, kopš Latvijā tā vispār pastāv. Viņa ir cilvēks, kurš saprot gan to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, gan kā veidojas darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti. Šis pašvaldības izglābtais uzņēmums ir nokļuvis ļoti labās un gādīgās rokās,” atzīst Dana Bārbale, piebilstot, ka telpām, kuras pašvaldība iegādājās izsoles kārtībā, rūpējoties gan par pilsētvidi, gan saglabājot kultūras un vēstures pieminekli, sākumā tika noteikta šī pievienotā vērtība – Ogres novadā tā ir vieta, kur cilvēki ar invaliditāti var apgūt dažādas prasmes, un viņiem ir darba iespējas.
Dana Bārbale arī pastāsta: kopš gada sākuma ogrēniešiem vairs nav vienīgais šāda veida uzņēmums mūsu valstī, jo ir atvērusies vēl viena līdzīga kafejnīca Siguldas pusē.
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“Liels prieks, ka mums ir sekotāji. Esam pieraduši, ka cilvēkiem ar dažāda rakstura invaliditāti ir grūti piemērot darba vietas, bet kafejnīcā ir vairāki specifiski darbi. Mūsu mērķis bija kafejnīcā ne tikai jauniešiem uzdot vienkāršus darbus, bet arī palīdzēt iejusties sabiedrībā un izglītot pašu sabiedrību. Tāpēc ir jauki, ka jaunieši apkalpo klientus ne tikai zālē, bet arī aiz bāra darbojas puisis, un ir arī cilvēks, kurš strādā virtuvē. Nesen es satiku vienas meitenes, kura šeit vairs nestrādā, mammu, kura pastāstīja, ka viņas atvase mājās skaisti, precīzi sagriež dārzeņus un gaumīgi uzklāj galdu. Tas, kas šeit iemācīts, joprojām ir vērtība. Pie mums notika arī dažādi pasākumi – tika svinētas dzimšanas dienas, arī kāzas, notika dzejas lasījumi, bērnu brokastu rīti un dažādi muzikālie vakari. Mēs sasniedzām mērķi sabiedrības izglītošanā. Bija daudz cilvēku, kuri sākumā teica: ja mēs būtu zinājuši, ka šeit ir sociālais uzņēmums, nenāktu iekšā. Taču pēc apmeklējuma atzina: kāda sirsnīga sajūta! Vārds pa vārdam pie katra galdiņa garākā vai īsākā sarunā dzirdot, ko mēs darījām un kāds ir mērķis, cilvēki mainījās. Pie mums ciemojās grupas no visas Latvijas – gan pedagogi, gan skolēni – un vienmēr lūdza, lai mēs izstāstām savu stāstu. Bija atbraukuši sociālie pedagogi un teica, ka it kā visu zinot. Tomēr tikšanās beigās atzina, ka daudz ko bija zinājuši, bet esot lietas, par kurām nebija aizdomājušies. Tas nav tikai par sabiedrību, bet tā ir arī ietekme uz ģimeni. Ģimene ierauga to, ka šie cilvēki mūsu sabiedrībai ir vajadzīgi, viņi var atrast darbu, sāk strādāt un sabiedrība viņus sāk cienīt,” vērtē ogrēniete, palepojoties, ka sociālajā kafejnīcā jau ciemojušās vairāk nekā 20 grupas no visas Latvijas un gandrīz 500 cilvēku noklausījušies šo stāstu, kurš daudziem licis aizdomāties.
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Iedodam līdzi labestību un sirdsmieru
“Ģimenes, kurās aug jaunieši ar īpašām vajadzībām, zvana mums, lai paņemam darbā arī viņu atvases. Diemžēl visus pieņemt vienkārši nav iespēju. Svarīga ir arī iedrošināt darba devējus pieņemt darbā jauniešus ar īpašām vajadzībām. Tādos gadījumos vajadzīga arī darba vietas pielāgošana un izpratne par normatīvajiem aktiem. Ir grūti – cilvēki, kuri raksta regulējumus šādām vietām, paši nav ar tām realitātē saskārušies. Esmu piedalījusies dažādos semināros, kur darba devējs saka, ka arī cilvēkiem ar invaliditāti jānopelna sava alga. Bet esmu nonākusi pie secinājuma, ka šāda darba vieta un iespējas ir subsidējamas. Daudzviet pasaulē sociālā uzņēmējdarbība ir tāda, ka ir uzņēmums, un tad, kad tas kļūst pelnošs, tad investē sociālajā uzņēmējdarbībā,” stāsta Dana Bārbale, uzsverot, ka pie mums sociālā uzņēmējdarbība veidota no pašiem pirmsākumiem un tiem, kuri īsti nav ar to saskārušies, ir savs grūtums – šādām kafejnīcām tiek pieņemti vairāk darbinieku, nekā tas tiek darīts normālos apstākļos. Darbs tiek pielāgots šo jauniešu ar īpašajām vajadzībām spējām. Viņi spēj strādāt dienā tikai dažas stundas, bet normālos apstākļos tās būtu astoņas vai pat 10 stundas. Līdz ar to, pieņemot darbā vairāk darbinieku, ir lielākas izmaksas.
“Reizēm šķiet, ka jauniešiem ir vajadzīgs sociālais mentors, sociālais darba audzinātājs. Arī joprojām šī sabiedrības izpratne – nākšu, nenākšu... Tā ir cīņa tirgus apstākļos par katru klientu,” pauž stāstītāja.
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Dana Bārbale pastāsta, ka kafejnīcā arī bijušas arī nepatīkamas situācijas: “Strādāja puisis ar Dauna sindromu, un viņam vienkārši zemē nokrita krūzīte. Blakus atradās klients, kurš paaugstināja balsi, kas slimajam cilvēciņam izraisīja panikas lēkmi. Te rodas dilemma: ar ko vairāk jārunā: vai ar šo īpašo darbinieku vai ar klientu? Taču par visiem mūsu klientiem es varu teikt tikai to labāko – pa mūsu kafejnīcas durvīm ir ienākuši tikai pozitīvi noskaņoti cilvēki. Mums pat uzdāvinātas gleznas kā pateicība. Tas mūs tik ļoti iedvesmoja! Ar savu darbošanos mēs cilvēkiem iedodam līdzi labestību, sirdsmieru, sirds mīlestību pret cilvēkiem un varbūt ne ar katru, bet ar katru otro klientu viss tas aiziet tālāk.”
Iekāpt citās kurpēs
“Šobrīd, kad kafejnīca vairs nav pašvaldības uzņēmums, visiem ir saglabātas esošās darba vietas, bet ir citāds grafiks. Mēs radījām ticību, ka šāds uzņēmums var strādāt, un tas ir veiksmīgs piemērs, ka to tālāk veiksmīgi var nodot privātajās rokās. Esam runājuši gan Labklājības ministrijā, gan mums bija iespēja uzrunāt Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču par šiem samilzušajiem jautājumiem. Uzskatām, ka sociālajā uzņēmumā pelņa jānovirza sociālam mērķim, bet – cik ļoti cilvēks ir ieinteresēts radīt biznesu, ja viņš nevar gūt peļņu? Ar likuma grozījumiem mēs ceram, ka veicinās šādu uzņēmumu izveidi. Latvijā tā tomēr ir liela problēma – iesaistīt darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu izglītības iespējas ir problemātiskas. Tāpēc šeit no pirmās dienas ir ne tikai kafejnīca, bet arī mācību iestāde, ko mums izdevies izveidot,” palepojas Bārbale, skumji nosakot, ka pie mums vēl pastāv tā dēvētais postpadomijas mantojums, kur daudzi joprojām uzskata, ka šādu slimību nav, cilvēku ar īpašām vajadzībām nav. “Mēs, piemēram, dodoties uz veikalu, šos cilvēkus ielās redzam maz. Viņi savā veidā turpina būt izolētā vidē. Visā Latvijā ir izveidotas fantastiskas radošās darbnīcas, taču tā atkal ir izolējoša vide. Ogrē ir uzņēmums “Twims.lv”, kurā darbojas puisis ratiņkrēslā Aleksandrs Lucenko. Viņš piedāvā veseliem cilvēkiem iekāpt citās kurpēs un ratiņkrēslā kopā ar viņu izbraukāt novadu. Es pati esmu piedalījusies šajā projektā un uzskatu, ka tā ir patiešām fantastiska pieredze. Savā veidā tas ir pilnīgi cits skatījums, jo tu nonāc pilnīgi citādākā paralēlajā pasaulē. Radās arī dažādas praktiskas problēmas. Piemēram, uz ielu pārejām mazas bedrītes. Brīdī, kad braucu ar ratiņkrēslu, šķita, ka pat apgāzīšos: kā tikt pāri ielai? Es nekavējoties sāku runāt ar saviem pašvaldības darbiniekiem, ceļu uzturēšanas nodaļas vadītāju: apskaties, izbrauc, saproti realitāti! Uzrunāju arī Būvvaldes speciālistus, projektētājus, ka turpmākajos projektos noteikti būs sadarbība ar Aleksandru,” teic Bārbale.
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Kustība, adrenalīns asinīs!
Pats Aleksandrs Lucenko “Kas Jauns Avīzei” pastāsta par šī interesantā projekta rašanos: “Piedalījos līdzīgā projektā Igaunijā, un tā noslēguma tusiņā pie manis pienāca viens puisis un jautāja: vai gribi pabraukāties? Bet protams! Uzreiz sastājās rinda cilvēku, kuri vēlējās to darīt. Nodomāju: laikam tomēr cilvēkus šīs lietas interesē. Tā es nodzīvoju ar šo domu četrus gadus, līdz izveidojās koncepts, kāds tas ir tagad. Man svarīgākā ir cilvēku pieredze, lai viņi izmēģinātu un iegūtu katrs savas sajūtas. Viss risinās Ogres pilsētas robežās. Es aicinu visus cilvēkus izmēģināt braucienu ratiņkrēslā un nebaidīties iejusties citā ādā. Jo es redzu sajūtu pirms un pēc,” pauž Aleksandrs, kurš nodarbojas arī ar kalnu slēpošanu Žagarkalnā, atklājot, ka sākumā braukt no kalna lejā gan bijis super bail, jo tur nav stabilitātes, bet tagad jau esot citādākas izjūtas.
“Es neesmu īsti optimists, vairāk sevi nosauktu par reālistu. Žagarkalns noteikti būs atkal ziemā, bet mums jau sarunāts, ka septembrī mēs noteikti brauksim uz Lietuvu, kur ir mākslīgais kalns. Līdzi dosies arī citi cilvēki ar īpašām vajadzībām, piemēram, arī puisis ar vienu kāju. Tā ir kustība, adrenalīns asinīs!” priecājas ogrēnietis.
Varbūt reizēm palaižam brīvāk?
Kas sociālajam uzņēmumam, kafejnīcai “Pie zelta liepas” būtu vajadzīgs no valsts? “Lielāki atbalsta mehānismi,” saka Dana Bārbale. “Vairāk būtu nepieciešami sabiedrības izglītošanas pasākumi, lai patiešām palielinātos cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātības iespēja. Esmu saskārusies ar Darba inspekcijas neizpratni. Protams, ka šī inspekcija ierodas uz pārbaudi, lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā. Bet tad uzdod jautājumu: kā, viņš nevar nosaukt savu personas kodu? Vai viņš vispār saprot, ko šeit dara pie darba devējiem? Viennozīmīgi šai procedūrai jābūt vienkāršākai. Šķiet, ka mēs esam tāda policejiska valsts, visur ir nenormāla kontrole. Valsts seko katram centam, bet varbūt reizēm jāpalaiž brīvāk? Padomājam: ja es pazaudēju eiro, pie manis šī summa atgriezīsies divtik. Šo sveicienu gribas nodot valsts institūcijām: nu palaidiet taču brīvāk! Jo tā ārkārtīgā kontrole vienkārši nomāc un neļauj produktīvi strādāt. Mēs pērnā gada nogalē savā kafejnīcā noorganizējām tikšanos un pieredzes apmaiņu ar darba devējiem. Pie mums ieradās tiesībsardze Karina Palkova un ļoti atzinīgi izteicās par mūsu kafejnīcu, ka šeit ir ļoti sirsnīgi un patīkami, allaž jūties gaidīts. Tiesībsardze bija gandarīta par šādu vietu, un mēs arī padalījāmies domām, viņa arī solīja nest tālāk šīs mūsu vajadzības. Uz sarunu bija uzaicināti vairāki uzņēmēji – ne tikai no Ogres novada, bet arī no citām Latvijas vietām, un mēs apmainījāmies pieredzē. Radās kopējā atziņa, ka vispārējiem regulējumiem ir jākļūst vieglākiem. Protams, ne visiem uzņēmumiem jākļūst par sociālajiem uzņēmumiem, bet var pieņemt darbā kaut vienu cilvēku ar invaliditāti. Šiem jauniešiem ir ļoti svarīgi būt noderīgiem.”
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Dana Bārbale pastāsta, ka jaunieši ir iemācījušies skaisti uzklāt galdus, uzņemt un apkalpot viesus, pagatavot kafijas, darboties virtuvē: “Profesionāļi mums nereti vaicā: kāpēc virtuvē mizojat kartupeļus? Kad tie ir jānomizo, jāsagriež, tas viss, piemēram, zupas pagatavošanas procesu padara daudz ilgāku, un izmaksas ir augstākas. Vieglāk ir no piegādātājiem nopirkt jau nomizotus un sagrieztus kartupeļus. Jā, varbūt cilvēks ar īpašām vajadzībām vairākas stundas mizos kartupeļus, bet tās būs viņa iegūtās prasmes, un viņam radīsies dzīves mērķis, un tāpēc tai zupai nav jābūt dārgākai. Katrs klients, kurš šeit ienāk, dod to iespēju.”
Ogrēniete pastāsta, ka bijis viens jaunietis, kurš iznācis no ilgstošas ārstēšanās medicīnas iestādē saistībā ar narkotisko vielu lietošanu. “Protams, pret tādiem, tāpat kā pret ieslodzījumā pabijušiem cilvēkiem, izturamies ar lielāku skepsi, jo šeit ir nauda, alkoholiskie dzērieni un viss pārējais. Es aprunājos ar šo cilvēku un sapratu: ja ne mēs, kurš viņam atvērs tās pirmās durvis? Un, ja atvērsies pirmās, es ticu, ka pēc tam būs vēl ļoti daudzas durvis. Tā arī notika. Šis cilvēks pie mums darbojās ļoti veiksmīgi un bija viens no labākajiem darbiniekiem. Un pēc tam viņam radās ne tikai viens, bet pat vairāki darba piedāvājumi un patiešām liela uzticība. Katru dienu ir izaicinājums: nākt un mainīt savu dzīvi vai iet ar saviem draugiem? Taču, ja aiziešu ar saviem draugiem, tad neatgriezīšos atpakaļ normālajā, reālajā dzīvē. Patiešām fantastiska motivācija!” turpina Dana, izsakot vēlējumu šiem jauniešiem: “Piedodiet sabiedrībai par to, ka varbūt mums kaut kur pietrūkst izpratnes, un noticiet, ka līdz ar jums sabiedrība mainās. Ļoti ceram, ka pie mums drīz būs kā daudzās Eiropas valstīs, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām varēs sev atrast piemērotu darbu, ņemot vērā savas vajadzības un iespējas, kuras ir ierobežotas. Sabiedrībai es novēlētu: atveram acis, ieraugam un nebaidāmies! Kafejnīcai – vienkārši augt, attīstīties un būt, lai arī cik grūti neklātos!”
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