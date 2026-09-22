“Tā ir ļoti liela atbildība”: Stradiņos gadā veic ap 1000 atvērtas sirds operāciju
Stradiņa slimnīcas Sirds ķirurģijas centrā ik gadu veic aptuveni 1000 atvērtas sirds operācijas. Vienlaikus mediķi arvien vairāk attīsta mazinvazīvo sirds ķirurģiju, kas noteiktos gadījumos ļauj sarežģītas operācijas veikt ar ievērojami mazāku griezienu.
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centrs ir vienīgais visaptverošais šāda veida centrs Latvijā. Tas visu diennakti nodrošina gan plānveida, gan neatliekamo palīdzību, veic koronāro un sirds vārstuļu ķirurģiju, sarežģītas aortas operācijas, kā arī sirds transplantācijas un nodrošina mehānisko asinsrites atbalstu. Centra vadītājs profesors Pēteris Stradiņš uzsver, ka atrašanās vienīgā sirds ķirurģijas centra statusā nozīmē arī lielu atbildību – pacientiem jāspēj nodrošināt viss mūsdienu sirds ķirurģijas iespēju klāsts.
Viens no virzieniem, kuru Stradiņos turpina attīstīt, ir mazinvazīvā sirds ķirurģija. Tā noteiktos gadījumos ļauj operāciju veikt caur ievērojami mazāku ķirurģisku griezienu nekā tradicionālajā sirds ķirurģijā. “Mazinvazīvā sirds ķirurģija ir labs piemērs tam, kā starptautiska sadarbība un zināšanu apmaiņa pārtop ikdienas ārstēšanas iespējās mūsu pacientiem,” norāda Stradiņš.
Septembrī slimnīcā jau trešo gadu norisinājās starptautisks praktisko apmācību kurss, kurā piedalījās sirds ķirurgi un citi speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas un Slovākijas. Divu dienu laikā galvenā uzmanība tika pievērsta mazinvazīvai sirds vārstuļu ķirurģijai. Dalībnieki klātienē vēroja aortas un mitrālā vārstuļa operācijas, kā arī diskutēja par pacientu atlasi, piemērotākās operācijas metodes izvēli un šādu programmu attīstīšanu slimnīcās.
Apmācībās piedalījās arī Stradiņa slimnīcas ilggadējie sadarbības partneri profesors Uts Kaperts un profesors Manuels Vilbrings no Drēzdenes Universitātes Sirds centra Vācijā. Kopā ar viņiem kursu vadīja Pēteris Stradiņš un asociētais profesors Mārtiņš Kalējs. Slimnīcā norāda, ka trīs gadu laikā kurss pakāpeniski kļuvis par regulāru pieredzes apmaiņas vietu Centrālās un Austrumeiropas sirds ķirurgiem.