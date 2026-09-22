Vai atkārtosies iepriekšējo vēlēšanu ķibeles? Amatpersonas nedod 100% garantiju, ka viss izdosies
Pēc pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās piedzīvotajām tehniskajām un organizatoriskajām ķibelēm viens no jautājumiem ir – vai šoreiz viss būs kārtībā? Atbildīgās iestādes apgalvo, ka 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām ir gatavas krietni labāk, tomēr atzīst – simtprocentīgu garantiju, ka viss noritēs bez aizķeršanās, dot nevar.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) norādījis, ka saņēmis vēlēšanu platformas projekta vadības grupas gala ziņojumu. Tajā secināts, ka visi kritiskie darbi sistēmā ir pabeigti un kritiskās infrastruktūras daļas ir notestētas.
Vienlaikus darbs turpinās, lai nepieļautu pērnā gada pašvaldību vēlēšanās piedzīvotās likstas. Toreiz viens no klupšanas akmeņiem bija iesaistīto pušu nespēja problēmu gadījumā pietiekami ātri un koordinēti reaģēt. Vēlēšanu platformai bija arī tehniskas problēmas. Vēlāk veiktā auditā secināts, ka tās lēndarbību vēlēšanu naktī izraisīja neatbilstoša virtuālo serveru konfigurācija.
“Šoreiz būs cieša sadarbība visiem,” sola Tavars. Lai problēmu gadījumā iesaistītās iestādes varētu rīkoties koordinēti, vēlēšanu laikā paredzēts arī īpašs komandcentrs.
Tavars gan atzīst – 100% garantijas, ka viss noritēs bez aizķeršanās un neradīsies kāda iepriekš neparedzēta problēma, nav. Tomēr sistēmas izstrādes laikā atklātie sarežģījumi esot novērsti. Gatavošanās notikusi saspringti, jo nepieciešamie darbi bija jāpaveic četru mēnešu laikā, strādājot arī naktīs.
Arī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Māris Zviedris pauž cerību, ka iepriekš pieļautās kļūdas šoreiz neatkārtosies. Pēc viņa teiktā, vēlēšanu komisijas ir labāk sagatavotas, bet apmācības jau pabeiguši vairāk nekā 99% vēlēšanu iecirkņu.
Kas iepriekš nogāja greizi?
Zviedris izceļ trīs galvenās problēmas. Iepriekš līdz pat pēdējam brīdim turpinājās atsevišķu vēlēšanu sistēmu izstrāde, tāpēc vairs nepietika laika pilnvērtīgai testēšanai. Šoreiz jaunu funkciju ieviešana pabeigta jau līdz 30. jūnijam.
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Uzlabota arī saziņa gan ar sabiedrību, gan pašvaldību vēlēšanu komisijām. Ja vēlēšanu naktī tomēr radīsies neparedzētas problēmas, izveidotajam komandcentram būtu jāļauj iesaistītajām iestādēm ātrāk vienoties par kopīgu rīcību un sniegt sabiedrībai vienotu informāciju.
Savukārt Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Valdis Pusvācietis norāda, ka šoreiz arī visa tehniskā komanda strādās vienuviet. Pēc viņa teiktā, iepriekš tas tā nebija un traucēja pietiekami ātri reaģēt uz radušajām problēmām.
Gatavojas arī iespējamiem kiberuzbrukumiem
Uzmanība pievērsta arī kiberdrošībai. “Cert.lv” vadītāja vietnieks Varis Teivāns norāda, ka pārbaudēs atklātie sistēmas trūkumi ir novērsti un pārliecība par veiksmīgu vēlēšanu norisi šobrīd esot daudz lielāka.
Tomēr nevar izslēgt arī provokācijas. Teivāns norāda, ka pret Latviju un citām Baltijas jūras reģiona valstīm regulāri tiek vērsti apjomīgi kiberuzbrukumi. Tie varētu nebūt vērsti tieši pret vēlēšanu sistēmu, bet, piemēram, pret citiem interneta resursiem, mēģinot radīt iespaidu, ka problēmas skārušas pašu vēlēšanu procesu.
Jāatgādina, ka 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī, bet no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlētāji Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā.