Baltijā ienāk zemo cenu veikalu tīkls «TUVI»
Rīgā darbu sāks jauns zemo cenu veikalu tīkls «TUVI». Tuvākajā laikā uzņēmums plāno atvērt veikalus ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Pirmais veikals Rīgā tiks atvērts jau novembra beigās.
Kā informēja uzņēmumā «TUVI», pircēji varēs iegādāties preces par iespējami izdevīgām cenām. Katrā veikalā būs pieejamas vairāk nekā 5 000 preču. Tajos varēs iegādāties visu ikdienai nepieciešamo – pārtikas produktus, sadzīves ķīmiju un saimniecības preces.
«Pircēji ir kļuvuši daudz uzmanīgāki, izvērtējot ikdienas preču cenas. Tieši tāpēc mēs koncentrējamies uz tirdzniecību bez liekiem izdevumiem, lai gala cena patērētājam būtu zemāka. Mēs redzam pieprasījumu pēc vienkārša tirdzniecības formāta, kurā pircējam nav jāmaksā par dārgu interjeru, sarežģītiem mārketinga risinājumiem un citiem izdevumiem, kas galu galā tiek iekļauti preces cenā. Mūsu uzdevums ir piedāvāt labu cenu precēm, kuras cilvēki iegādājas regulāri», – norādīja uzņēmumā «TUVI».
Rīgā veikala atklāšana plānota 26. novembrī. Tas atradīsies Krasta ielā 52. Uzņēmumā «TUVI» arī norādīja, ka šogad un nākamgad plānots atvērt vairāk nekā 20 veikalu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Turklāt pircēji varēs pasūtīt preces arī interneta veikalā tuvi24.lv.