"Tagad varat iet paraudāt!" Aizbēgusī "jaunlatviete" Olga Čerņavska no Maskavas tualetes kaunina latviešus un Rīgas Centrālo staciju. VIDEO
No Latvijas uz Krieviju aizbēgusī Olga Čerņavska, kura būdama mājsaimniece savulaik no Jaunlatviešu apvienības saraksta kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās, spriežot pēc soctīklos publicētajiem video, kļuvusi par tualešu blogeri.
Olgai Čerņavskai arī iepriekš ļoti labpaticis stāstīt, cik "laba dzīve ir Krievijā". Šoreiz savām propagandas reportāžām Čerņavska izvēlējusies tualetes Maskavas dzelzceļa stacijā.
Olga lielās, ka Krievijas dzelzceļa stacijā ir kāpnes, apgaismojums, pulksteņi un lifti. "Jaunlatviete" to uzskaita kā priekšrocības salīdzinājumā ar Rīgas Centrālo staciju.
"Lūk, kādas tīras, skaistas tualetes. Jums tādas tualetes Rīgā pat sapņos nav rādījušās, goda vārds. Tāda komfortabla, skaista tualete. Tagad varat mierīgi iet raudāt, atceroties, kādas tualetes ir mūsu Rīgas Centrālajā stacijā. Un vēl par maksu. Oh my God. Vienkārši kauns.
Te ir ziedu veikals. Te ir kāpnes, lifti, tādas skaistas lampas, tādas arkas. Lūk, tāds skaistums. Pulkstenis un tāda skaista izeja uz ielu. Te ir apsardze. Ļa ļa ļā.
Saulainā Maskava - es tevi mīlu! Ak, kungs, cik te ir skaisti. Oh my God. Man vienkārši nav vārdu. Man no sajūsmas nav vārdu. Viss, raudiet latviešu turbo-patrioti. What the fuck, kur es esmu nokļuvusi, tik skaisti," sajūsminājās Olga.
Komentāros latvieši Olgu aicina parādīt tualetes no citiem Krievijas reģioniem, jo tur aina noteikti būtu pavisam cita.