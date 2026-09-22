40 dienas kopš pazušanas Nepālā: tuvinieki aicina kopīgi pieminēt ārsti Āriju Lāci
Kopš ārstes Ārijas Lāces pazušanas postošajos plūdos Nepālā drīz būs pagājušas 40 dienas. Viņas tuvinieki, draugi un līdzcilvēki 5. oktobrī aicināti pulcēties Melngalvju namā Rīgā, lai kopīgi atcerētos Āriju un dalītos atmiņās par viņu.
Ārija Lāce, kuru daudzi pazīst arī kā Āriju Bušmani, ir bezvēsts prombūtnē kopš 26. augusta, kad Nepālu skāra plūdi. Uz Nepālu ārste bija devusies kopā ar ceļotāju grupu, kuras braucienu organizēja aģentūra “Mighty Himalayas Trek”.
Piemiņas brīdis Melngalvju namā sāksies plkst. 15.00 un ilgs līdz plkst. 17.30. Uz to aicināts ikviens, kurš Āriju pazinis, kopā ar viņu strādājis vai kaut reizi sastapis. Pasākuma laikā cilvēki varēs dalīties atmiņās, pateikt dažus vārdus par Āriju vai vienkārši būt kopā ar citiem, kuriem viņa bijusi nozīmīga.
Vienlaikus iecerēts radīt Ārijai Lācei veltītu skulptūru, kuru nākotnē plānots novietot publiski pieejamā vietā. Piemiņas pasākuma laikā būs iespējams brīvprātīgi ziedot tās tapšanai.
Jāatgādina, ka 26. augustā Nepālu un Himalaju reģionu skāra postoši plūdi un dubļu nogruvumi, kas prasījuši vairāk nekā 1000 cilvēku dzīvību, bet tūkstošiem cilvēku joprojām nav atrasti. Katastrofa smagi skārusi arī Latviju. Starp bezvēsts pazudušajiem ir 33 Latvijas valstspiederīgie, kuri atradās divās ceļotāju grupās.