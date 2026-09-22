Tirdzniecības centrā Rīgā aiztur Uzbekistānas pilsoni par mazgadīgu meiteņu pavedināšanu
Tirdzniecības Rīgā centrā aizturēts 28 gadus vecs Uzbekistānas pilsonis, kuru tur aizdomās par mazgadīgu meiteņu pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās. Vīrietis meitenes uzrunājis un par seksuāla rakstura darbībām piedāvājis viņām naudu, informē Valsts policija.
Notikušais risinājies piektdien, 18. septembrī. Meitenes pēc vīrieša izteiktā piedāvājuma vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem. Tie par notikušo nekavējoties ziņoja policijai un līdz likumsargu ierašanās brīdim neļāva vīrietim pamest tirdzniecības centru.
Notikuma vietā Valsts policija aizturēja 1998. gadā dzimušo Uzbekistānas pilsoni. Noskaidrots, ka vīrietis Latvijā uzturas ar vīzu, kas viņam dod arī tiesības strādāt. Būtiski, ka vīza uz vienu gadu viņam bija izsniegta vien divas dienas pirms notikušā – 16. septembrī.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par mazgadīgu personu pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās. Par cietušajām kriminālprocesā atzītas divas mazgadīgas meitenes. Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Policija norāda, ka iepriekš viņš likumsargu redzeslokā nav nonācis.