Kopumā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi.
112
Šodien 08:59
Ludzas novadā notikusi smaga avārija - dzīvību zaudējis “Suzuki” vadītājs
Pirmdien Ludzas novada Mērdzenes pagastā notikusi traģiska avārija, kurā dzīvību zaudējis automašīnas vadītājs. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš netika galā ar spēkrata vadību un nobrauca no ceļa.
Sākotnējā informācija liecina, ka “Suzuki” vadītājs netika galā ar automašīnas vadību un nobrauca no ceļa braucamās daļas. Negadījuma rezultātā viņš gāja bojā. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu un turpina noskaidrot precīzus avārijas apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi. Bez bojāgājušā vēl astoņi cilvēki guvuši traumas, tostarp trīs gājēji un viens velosipēdists.
Par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem policija pieņēmusi 403 administratīvā pārkāpuma lēmumus. No tiem 143 bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet viens – par agresīvu braukšanu.