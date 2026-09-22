Pārbaudot slēpni, atrastas 5000 paciņas jeb 100 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām.
112
Šodien 08:50
Kravas vilcienā no Baltkrievijas muitnieki uzgājuši rūpīgi noslēptus kontrabandas cigarešu krājumus teju 30 000 eiro vērtībā
Iespaidīgu atradumu kravas vilcienā uz Latvijas un Baltkrievijas robežas uzgājuši muitnieki. Vagonā, kurā tika pārvadāta rūda, bija paslēptas 100 000 kontrabandas cigarešu.
Krava atklāta Indras muitas kontroles punktā, kur Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas veica vilciena sastāva fizisko pārbaudi. Vienā no vagoniem muitnieki pamanīja kastes, kas bija rūpīgi paslēptas zem rūdas gabalu kārtas.
Pārbaudot slēpni, atrastas 5000 paciņas jeb 100 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām. Ja kontrabandas krava būtu nonākusi apritē, valsts budžetam nenomaksāto nodokļu apmērs pārsniegtu 29 900 eiro.
Lietas materiāli nodoti Nodokļu un muitas policijai, kas lems par kriminālprocesa sākšanu.