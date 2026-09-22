Traģiska diennakts uz Latvijas ceļiem - viens cilvēks gājis bojā, astoņi cietuši
Aizvadītā diennakts uz Latvijas ceļiem bijusi traģiska. Fiksēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši astoņi cilvēki, bet viens cilvēks gājis bojā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Darba netrūka arī ceļu policistiem. Par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem aizvadītajā diennaktī pieņemti kopumā 403 administratīvā pārkāpuma lēmumi. Vairāk nekā trešdaļa jeb 143 no tiem bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet vienā gadījumā fiksēta agresīva braukšana.
Uz ceļiem pieķerti arī autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Divos gadījumos par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā sākti kriminālprocesi.
Šie pārkāpumi fiksēti laikā, kad Latvijā norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” rīkotās Drošības dienas. No 16. līdz 22. septembrim policija visā Eiropā pastiprināti pievērš uzmanību satiksmes drošībai. Akcijas galvenais mērķis ir mazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto cilvēku skaitu.
Valsts policija arī atgādina, ka pat salīdzinoši neliela ātruma pārsniegšana palielina risku iekļūt negadījumā. Braucot ātrāk, palielinās automašīnas apstāšanās ceļš, un bīstamā situācijā pat daži papildu metri var būt izšķiroši.