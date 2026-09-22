Krievijas graudu tranzītam Latvijā var trīskāršot maksu; papildu naudu plāno novirzīt Ukrainai
No otrdienas Latvijā stājušies spēkā likuma grozījumi, kas ļauj daudz ātrāk pārskatīt un palielināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas graudu tranzītam. Valdība iepriekš aicinājusi izvērtēt iespēju šo maksu noteikt 300% apmērā no līdzšinējās.
Līdz šim par infrastruktūras maksas izmaiņām bija jāpaziņo divus mēnešus iepriekš, bet jaunais regulējums šo termiņu ļauj saīsināt līdz divām nedēļām. Savukārt “LatRailNet” būs nedēļas laikā jāpārskata attiecīgajiem pārvadājumiem piemērojamā maksa un jālemj par tās apmēru.
Jaunā kārtība attieksies uz labības kravām, kuru pārvadājuma dokumentos kā nosūtīšanas stacija norādīta vieta Krievijā. Tas nozīmē, ka noteicošā nebūs deklarētā graudu izcelsmes valsts, bet gan vieta, no kuras krava nosūtīta. Regulējums skars arī labību, kas pa Latvijas dzelzceļu tiek nogādāta ostās, lai pēc tam to izvestu uz citām valstīm. Paaugstināto maksu varēs piemērot neatkarīgi no tā, kurā valstī reģistrēts pārvadātājs vai kam tas pieder.
Būtiski, ka, ja paaugstinātā infrastruktūras maksa valstij nesīs papildu ieņēmumus, valdība paredzējusi tos novirzīt Ukrainai. Par konkrētu naudas izlietojumu gan vēl būs jāpieņem atsevišķi lēmumi. Tādējādi iecerētajai maksas palielināšanai būtu divi mērķi. Pirmais - sadārdzināt Krievijas labības tranzītu caur Latviju, otrs - iegūtos papildu līdzekļus izmantot Ukrainas atbalstam.
Vienlaikus pašā likumprojekta anotācijā atzīts, ka šādam solim var būt arī negatīvas sekas. Būtiski augstāka infrastruktūras maksa var samazināt pa Latvijas dzelzceļu pārvadāto kravu apjomu un līdz ar to ietekmēt transporta nozares uzņēmumu ieņēmumus.