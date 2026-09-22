Brokastis par 55 centiem, ikdienas vajadzībām - mazāk nekā 200 eiro gadā: bērnunamā Latgalē atklāj būtiskus pārkāpumus
Tiesībsardze Karina Palkova kādā bērnunamā Latgalē konstatējusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus. Iestādē, kurā dzīvo aptuveni 20 bērnu, vienam bērnam apģērbam, apaviem un citām ikdienas vajadzībām visam gadam atvēlēti mazāk nekā 200 eiro.
Palkova "Latvijas Radio" atklāja, ka bērnunama nosaukumu pagaidām nepubliskos, jo plānota tikšanās ar attiecīgās pašvaldības vadību. Viņa norādīja, ka iestādes darbinieki problēmas apzinās un ir gatavi sadarboties, taču kā viens no galvenajiem trūkumu iemesliem tiek minēts nepietiekams finansējums.
Tiesībsardzei radušies jautājumi arī par pašvaldības un bāriņtiesas rīcību. Palkovas ieskatā bāriņtiesas iesaiste nav bijusi pietiekama, lai gan tieši tai būtu jāzina, kur un kādos apstākļos dzīvo ārpusģimenes aprūpē nonākušie bērni. Pārbaudē atklāta vēl kāda problēma – iestādes darbinieki praktiski nerunājot latviešu valodā, lai gan tur dzīvojošajiem bērniem latviešu valoda ir dzimtā.
Īpašu uzmanību Palkova pievērsusi bērniem atvēlētajam finansējumam. Viņa norāda, ka mazāk nekā 200 eiro gadā apģērbam, apaviem visām sezonām un citām nepieciešamajām lietām ir mazākā summa, kādu Tiesībsarga birojs līdz šim konstatējis pārbaudītajās ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
Arī ēdināšanai paredzētās summas ir nelielas. No bērnunama ēdienkartes izriet, ka vienas brokastis izmaksā aptuveni 55–69 centus, pusdienas – 1,25–1,61 eiro, launags – 1,28–1,64 eiro, bet vakariņas – 72 centus līdz 1,28 eiro.