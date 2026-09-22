“Krievijas ekonomika ir viena no tās vājākajām vietām”: Kallasa aicina ES neatkāpties no sankcijām
Eiropas Savienībai (ES) jāturpina izdarīt spiediens uz Krieviju un jāsaglabā pret to noteiktās sankcijas, uzsvērusi ES augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Viņas aicinājums izskan laikā, kad dalībvalstis cenšas vienoties par sankciju pagarināšanu.
Pēc ES valstu ārlietu ministru sanāksmes Kallasa norādīja, ka sankcijas ir viens no galvenajiem instrumentiem ES atbildē uz Krievijas sākto karu Ukrainā. Viņa uzsvēra, ka nepieciešams panākt stabilitāti un sankcijas saglabāt spēkā ilgāku laiku. Vienlaikus ES jau strādā pie jaunas sankciju paketes.
Vienošanos gan sarežģījis jautājums par divu Krievijas miljardieru – Ališera Usmanova un Mihaila Frīdmana – iespējamo svītrošanu no sankciju saraksta. Aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz diplomātiem, vēstīja, ka tas varētu būt daļa no plašākas vienošanās, kas ļautu sankcijas pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu pagarināt uz trim gadiem. Latvija pret abu miljardieru svītrošanu no saraksta ir iebildusi.
Kallasa arī norādīja uz pieaugošajiem drošības draudiem Eiropā. Pēc viņas teiktā, Eiropa saskaras ar sabotāžas gadījumu un gaisa telpas pārkāpumu skaita pieaugumu, bet Maskava tādējādi cenšas iebiedēt Eiropas valstis un panākt, lai tās mazinātu atbalstu Ukrainai.
“Tā kā Krievija ir gatava uzņemties lielākus riskus, mums jārada tai lielākas izmaksas,” sacīja Kallasa, uzsverot, ka ekonomiskais spiediens ir viens no veidiem, kā to panākt. “Krievijas ekonomika ir viena no tās vājākajām vietām,” viņa piebilda.