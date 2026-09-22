“Svarīgi rīcības plānus pārbaudīt praksē”: Latvijas skolās pirmo reizi notiks gaisa apdraudējuma mācības
Četrās Latvijas skolās šonedēļ notiks praktiskās mācības, lai pārbaudītu gatavību un rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Mācības organizēs Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Saeima 23. jūlijā pieņēma grozījumus Izglītības likumā, nosakot pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus izglītības sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai apdraudējuma gadījumā. Pašvaldību izglītības iestādēm ir uzdots izstrādāt darbības nepārtrauktības plānu, tostarp rīcības algoritmu apdraudējuma gadījumā.
Iekšlietu ministra padomnieks Vilmārs Vecvagaris skaidro, ka šāda veida praktiskās mācības kopā ar skolām pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tiek organizētas pirmo reizi. Vecvagaris skaidro, ka ir svarīgi, lai skolām būtu ne tikai sagatavoti rīcības plāni, bet lai tie tiktu pārbaudīti arī praksē. Šīs mācības ļaus identificēt trūkumus un saprast, kas vēl jāuzlabo, lai gaisa apdraudējuma gadījumā skolu personāls un skolēni zinātu, kā rīkoties.
Mācību plānošanas procesā jau ir identificēti jautājumi, kuros nepieciešami uzlabojumi skolu sagatavotajos rīcības plānos. Praktisko mācību laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji vērtēs skolu personāla un izglītojamo rīcību dažādos iespējamos gaisa apdraudējuma scenārijos.
Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla - kopēja rezultātu izvērtēšana. Iegūtie secinājumi palīdzēs pašvaldībām un izglītības iestādēm pilnveidot savus darbības nepārtrauktības plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavotās vadlīnijas.
Praktiskās mācības notiks 23. septembrī plkst. 9.40 Liepājas Liedaga vidusskolā Liepājā, 23. septembrī plkst. 10 Aknīstes vidusskolā Jēkabpils novadā, 24. septembrī plkst. 10 Rīgas 64. vidusskolā Rīgā un 25. septembrī plkst. 10 Ogresgala pamatskolā Ogres novadā.