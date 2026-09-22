Vai esi viņus redzējis? Policija meklē Rīgā pazudušu meiteni un Olaines pusē sēņot devušos vīrieti
Valsts policija lūdz palīdzību divu bezvēsts pazudušu cilvēku meklēšanā. Rīgā kopš 19. septembra nav zināma 13 gadus vecās Jeļizavetas Dudņikas atrašanās vieta. Savukārt Olaines pusē mājās nav atgriezies 69 gadus vecais Inārs Brūveris, kurš svētdienas rītā devās sēņot.
Valsts policija Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku, kura šī gada 19. septembrī ap plkst. 11.00 izgāja no adreses Rīgā, Andromedas gatvē un līdz šim brīdim nav zināma meitenes iespējamā atrašanās vieta.
Pazīmes: augums ap 155 cm, kalsnas miesas būves, melniem matiem līdz pleciem. Bija ģērbusies gaišās džinsa biksēs, pelēkā kreklā, kājās baltas un pelēkas krāsas “Nike” apavi un, iespējams, līdzi pelēka mugursoma.
Tāpat tiek meklēts 1957. gadā dzimušais Inārs Brūveris, kurš vakar, 21. septembrī ap plkst. 8.00 izgāja no adreses Jāņupē, Olaines pagastā, lai dotos sēņot. Pēdējo reizi ar vīrieti bija iespējams sazināties pa mobilo tālruni vakar, taču viņš nav pārradies, kā arī nav zināma vīrieša iespējamā atrašanās vieta. Vīrietis devās ceļā ar savu automašīnu Volvo 60, ar valsts reģistrācijas nr.z. KE-3496.
Pazīmes: augums ap 160 cm, vidējas miesas būves, sirmiem gariem matiem, biezām sirmām uzacīm, šaurām lūpām. Bija ģērbies tumšās drēbēs. Vīrietim ir veselības problēmas.
Policija lūdz aplūkot abu personu attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņu atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!