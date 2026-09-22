“Īpaši svarīgi apzināties, cik daudz mums ir kopīga”: uz Latvijas-Lietuvas robežtilta atzīmēs Baltu vienības dienu
Latvieši un lietuvieši šovakar pulcēsies uz Latvijas–Lietuvas robežtilta pār Mēmeli, lai kopīgi atzīmētu Baltu vienības dienu. Tikšanās uz tilta starp Skaistkalni un Germanišķiem sāksies plkst. 20.
Pēc kopīgās satikšanās uz tilta pasākuma dalībnieki dosies uz Germanišķu parku, kur izskanēs vietējās kopienas ļaužu un amatpersonu uzrunas un tiks iekurts simboliskais Baltu ugunskurs. Vakara gaitā latvieši un lietuvieši vienosies dziesmās un dejās folkloras kopas "Vijoklis", Kupišķu rajona mūzikas kapellas "Brigadėla", Biržu "Saules" ģimnāzijas folkloras ansambļa "Saulala" un pūtēju orķestra "Skaistkalne" pavadījumā, kā arī būs iespēja nogaršot kaimiņu sarūpēto cienastu.
"Šis ir laiks, kad ir īpaši svarīgi apzināties, cik daudz kopīga ir latviešiem un lietuviešiem un cik nozīmīgs ir labs, atsaucīgs un draudzīgs kaimiņš," uzsver pasākuma rīkotāji.
Viņi pauž, ka draudzība, vienotība un sirsnīga kaimiņbūšana šajā ģeopolitiski nestabilajā laikā abām tautām ir īpaši svarīga, tāpēc Skaistkalnes un Germanišķu iedzīvotāji šos svētkus kopīgi svinēs jau 11. reizi.
"Abu ciemu iedzīvotāju draudzība nav tikai tikšanās reizi gadā svētku ietvaros. Mēs apmeklējam otru rīkotos pasākumus un aicinām kaimiņus arī pie mums. Baltu vienības diena mums ir iespēja ne tikai atzīmēt šos svētkus, bet arī stiprināt draudzību un kaimiņattiecības starp latviešiem un lietuviešiem," komentē Skaistkalnes tautas nama vadītāja Kristiāna Drevinska.