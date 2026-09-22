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Otrdiena lielākoties paies bez nokrišņiem
Otrdienas pēcpusdienā Latgali sasniegs plaša lietus zona, savukārt pārējā Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.
Izklīstot miglai, uzspīdēs saule, bet Latgalē būs pārsvarā apmācies laiks. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 9-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12..+14 grādiem Latgalē un +14..+18 grādiem pārējā valstī.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nelīs, lēns ziemeļaustrumu vējš pāries mēreni stiprā ziemeļu vējā, vakarā pie jūras gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +16, +17 grādi.