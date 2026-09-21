Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā beidzies
Krāslavas novadā izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, liecina Nacionālo bruņoto spēku sniegtā informācija.
Jau ziņots, ka pirmdienas vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ tika aktivizēti NATO iznīcinātāji.
Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama.
Dzeltenais brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu Krāslavas novadā ilga nepilnas divas stundas.
Kā ziņots, pēdējos mēnešos vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji.
Visi dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.