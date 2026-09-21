Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā beidzies
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji.
Sabiedrība
Papildināts:Vakar 23:55

Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā beidzies

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krāslavas novadā izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, liecina Nacionālo bruņoto spēku sniegtā informācija.

Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā beid...

Jau ziņots, ka pirmdienas vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ tika aktivizēti NATO iznīcinātāji.

Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama.

Dzeltenais brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu Krāslavas novadā ilga nepilnas divas stundas.

Kā ziņots, pēdējos mēnešos vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji.

Visi dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.

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