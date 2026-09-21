Iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji.
Sabiedrība
Šodien 22:27
Iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji
Pirmdienas vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ ir aktivizēti NATO iznīcinātāji, tviterī vēsta Nacionālie bruņotie spēki.
Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Ja situācija mainīsies, tiks izsūtīts šūnu apraides paziņojums par nepieciešamo rīcību.
Kā ziņots, pēdējos mēnešos vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji.
Visi dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.