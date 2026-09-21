Latvijas iebildumu dēļ apturēts ES lēmums par sankciju atcelšanu Usmanovam un Frīdmanam
Latvijas iebildumu dēļ patlaban ir apturēts Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, informēja Latvijas Ministru prezidenta birojs.
Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diplomātiem, iepriekš vēstīja, ka ES dalībvalstu pārstāvji vienojušies atcelt saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā piemērotās sankcijas Usmanovam un Frīdmanam, ja tuvākajās stundās neviena ES dalībvalsts neizteiks iebildumus pret šo soli.
Saskaņā ar "Reuters" vēstīto, plāns atcelt Usmanovam un Frīdmanam piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz trim gadiem, kas ievērojami pārsniedz parastos pagarināšanas termiņus sešu vai 12 mēnešu apmērā, norādīja diplomāti.
Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Līga Jermacāne sacīja, ka ES līmenī šis lēmums vēl ir procesā un tajā daudz kas var mainīties. Tādēļ ĀM Latvijas nostāju šajā jautājumā vēl nekomentēs "līdz pēdējam brīdim".
Jermacāne īsi pēc "Reuters" ziņas piebilda, ka tas būs kopīgs ES lēmums un ES valstu nostājas tiek saskaņotas.
Daudziem par pārsteigumu Francija septembra sākumā pievienojās Slovākijai, pieprasot svītrot Usmanovu no "melnā saraksta". Laikraksts "Financial Times" ziņoja, ka Francija šādi rīkojās, mēģinot noorganizēt apmaiņu ar Azerbaidžānu, lai atbrīvotu vairākus Francijas pilsoņus.
Pēc tam Luksemburga pieprasīja atcelt sankcijas Frīdmanam, vēstīja "Reuters".
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