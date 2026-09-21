Rinkēvičs ANO ģenerālsekretāru brīdina par pieaugošajiem Krievijas radītajiem riskiem
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien Ņujorkā informēja Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāru Antonio Guterrešu par Krievijas pretdarbību pret Baltijas un citām Ukrainu atbalstošām valstīm, kā rezultātā pieaug eskalācijas riski.
Kā pavēstīja Rinkēviča padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenti ANO Ģenerālās asamblejas 81. sesijā ar Guterrešu apsprieda aktuālos drošības un globālos izaicinājumus, to skaitā Krievijas agresiju pret Ukrainu, situāciju Tuvajos Austrumos un mākslīgā intelekta regulāciju, kā arī pārrunāja nepieciešamību īstenot ANO reformu.
Rinkēvičs nosodīja Krievijas rīcību, intensificējot ballistisko raķešu un dronu uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru Ukrainā, kā arī pauda, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas graudu infrastruktūrai nopietni apdraud pasaules pārtikas drošību.
Latvijas augstākā amatpersona arī informēja Guterrešu par vairāku valstu vadītāju kopīgo aicinājumu izveidot mehānismu mākslīgā intelekta modeļu kontrolei un regulācijai. Rinkēvičs uzsvēra, ka būtiski strādāt pie vienotu standartu izveides, šajā darbā iesaistot arī Eiropas un mazāka izmēra valstis.
Valsts prezidents arī norādīja, ka Latvijas ieskatā ANO sistēmai nepieciešama visaptveroša reforma, kas veicinātu organizācijas spēju efektīvi īstenot tai dotos mandātus, kā arī ANO Drošības padomes lemtspēju par globāliem izaicinājumiem, informēja Drēģeris.
Kā ziņots, Rinkēvičs pagājušajā nedēļā devās pusotru nedēļu ilgā darba vizītē uz ASV, kur viņam paredzētas vairākas tikšanās un dalība dažādos pasākumos.