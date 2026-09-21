PVD brīdina par Lietuvā ražotām auksti kūpinātām moivām
Veicot laboratorisko kontroli, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Lietuvas izcelsmes auksti kūpinātā moivā konstatējis listērijas, bet Igaunijas izcelsmes cāļa gaļā trīs sieru marinādē - salmonellas, liecina dienesta publicētā informācija.
PVD Lietuvas izcelsmes auksti kūpinātā moivā 200 gramu iepakojumā ar EAN kodu "4779027062211" konstatējis listērijas "Listeria monocytogenes".
Dienestā norāda, ka auksti kūpinātās moivas partiju izplatītājs ir izņēmis no tirdzniecības. Ja produkts ir iegādāts, PVD aicina to nelietot uzturā.
Savukārt Igaunijas izcelsmes cāļa gaļā trīs sieru marinādē 400 gramu iepakojumā ar EAN kodu "4750174002497" konstatētas baktērijas "Salmonella Newport".
Dienestā informē, ka marinētajai cāļa gaļai derīguma termiņš jau ir beidzies un tā vairs nav pieejama tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumus Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.