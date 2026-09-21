VIDEO: par mata tiesu no traģēdijas: Ķekavas apvedceļā BMW vadītājs veic bīstamu manevru
Ķekavas apvedceļā videonovērošanas kameras fiksējušas BMW vadītāju, kurš īsā laika posmā veicis ārkārtīgi bīstamu apdzīšanas manevru, vairākkārt šķērsojot nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju un tikai par mata tiesu izvairoties no sadursmes ar citiem transportlīdzekļiem, informē Ķekavas novada pašvaldības policija.
Pateicoties sadarbībai ar Ķekavas apvedceļa uzturētāju SIA "INFRA O&M", šādi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi tiek fiksēti, bet transportlīdzekļu vadītāji – identificēti un saukti pie atbildības.
Konkrētajā gadījumā tiks vērtēts, vai autovadītāja rīcībā saskatāmas agresīvas braukšanas pazīmes. Par agresīvu braukšanu likumā paredzēts naudas sods no 70 līdz 280 eiro un seši pārkāpumu uzskaites punkti.
Tāpat atsevišķi tiks izvērtēti arī citi videomateriālā fiksētie ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Ja tiks konstatēti vairāki pārkāpumi, sods var tikt piemērots par katru no tiem.
Pašvaldības policija atgādina, ka ātruma pārsniegšana un pārgalvīgi manevri ir būtiski satiksmes drošības riska faktori, kas var izraisīt smagas vai pat letālas sekas.