Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas ...
Pavērsiens traģiskajā Krustkalnu ugunsgrēka lietā - prokuratūra atjauno kriminālprocesu
Prokuratūra nolēmusi atjaunot kriminālprocesu par traģisko Krustkalnu ugunsgrēku, kurā gāja bojā divi bērni un cieta bērnu māte un vēl viens bērns.
Cietušās Dmitrijevu ģimenes aizstāvji no advokātu biroja "Landmesere un partneri" informēja, ka pirmdien saņemta atbilde no Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības koordinācijas nodaļas, ka prokurors, realizējot nākamā amatā augstākā prokurora pilnvaras, iepazīstoties ar krimināllietas materiāliem un izvērtējot iesniegtajā sūdzībā norādītos argumentus, konstatēja, ka sūdzībā iekļautais lūgums atjaunot kriminālprocesu ir pamatots. Arī prokuratūrā apstiprināja, ka kriminālprocess ir atjaunots.
Jau ziņots, ka Valsts policija noraidījusi pārmetumus par nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu traģiskajā Krustkalnu ugunsgrēka lietā.
Izmeklējot kriminālprocesu, veikta virkne izmeklēšanas un procesuālo darbību, nopratinātas vairāk nekā 25 personas, veiktas vairākas apskates un ekspertīzes, tostarp ugunsgrēka ķīmiskā ekspertīze un ugunsgrēka tehniskā ekspertīze.
Izvērtējot visus kriminālprocesā iegūtos pierādījumus, liecinieku liecības, ekspertu atzinumos ietvertos secinājumus, dažādu iestāžu sniegtās atbildes un citus lietas materiālus, 10. augustā, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, jo nav konstatēta fizisko un juridisko personu atbildība, iepriekš norādīja policijā.
Valsts policija noraidījusi pārmetumus par nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu, uzsverot, ka tā tika veikta rūpīgi un objektīvi. Arī uzraugošais prokurors, vairākkārt pārbaudot kriminālprocesa materiālus, nav konstatējis pārkāpumus, tostarp izmeklēšanas novilcināšanu, kā arī citus pārkāpumus vai nepilnības no izmeklēšanas puses.
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Cietušās ģimenes advokāte Karīna Landmesere iepriekš masu medijiem pauda nostāju, ka izmeklēšanā par traģisko ugunsgrēku Ķekavas novada Krustkalnu ciemā, kur gāja bojā divi bērni un cieta bērnu māte un vēl viens bērns, pieļauta virkne nepilnību.
16. janvāra rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Krustkalnu ciemā gāja bojā divi bērni. Traģēdijā cieta bērnu māte un vēl viens bērns.