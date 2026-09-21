Policija meklē naktī uz Bauskas šosejas notikušā traģiskā negadījuma aculieciniekus
Policija meklē naktī uz pirmdienu uz Bauskas šosejas notikušā traģiskā negadījuma, kurā dzīvību zaudējis gājējs, aculieciniekus, informē Valsts policija (VP).
Likumsargi ziņo, ka Bauskas novada Codes pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā nenoskaidrota automašīna uzbrauca gājējam, kurš no gūtajām traumām zaudēja dzīvību. Pēc notikušā automašīnas vadītājs pameta negadījuma vietu, neziņojot par notikušo likumā noteiktajā kārtībā.
Policijas amatpersonas aicina ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, atsaukties, zvanot uz tālruni 2544 5872 vai 6390 2123 vai 112.
Tāpat VP aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju.
Likumsargi informē, ka ap plkst. 0.20 Bauskas novadā ceļa malā tika atrasts kāds fiziski cietis vīrietis. Nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākumus, tomēr persona no gūtajām traumām mira. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījuma laikā. Par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.