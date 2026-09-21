Tavars atstādina VARAM valsts sekretāru Balševicu un aptur viņam algas izmaksu
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) atstādinājis no amata Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāru Edvīnu Balševicu, apturot darba samaksas izmaksu, informē VARAM.
Iepriekš Balševics tika atstādināts no amata uz dienesta pārbaudes laiku, bet turpināja saņemt algu, informēja VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Pirmdien ministrs izdevis rīkojumu, kas paredz, atstādināt Balševicu, pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 39. panta pirmo daļu.
Minētā likuma norma nosaka -, ja attiecībā pret ierēdni ir uzsākta kriminālvajāšana, iestādes vadītājs var atstādināt ierēdni no amata pienākumu izpildes, apturot darba samaksas izmaksu par turpmāko laiku no atstādināšanas dienas.
Kā ziņots, prokuratūra sākusi kriminālvajāšanu pret Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem.
Prokuratūrā apliecināja, ka personai ir izsniegta apsūdzība un kriminālvajāšana ir sākta atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ierosinātajam.
KNAB septembra sākumā informēja, ka iegūtie pierādījumi liecina, ka valsts amatpersona, nepastāvot dienesta vajadzībai, iespējams, vairākkārt izpauda tās rīcībā esošu ierobežotas pieejamības informāciju citām personām.
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Izmeklēšanā iegūtā informācija dod pamatu pieņēmumam, ka amatpersona, izmantojot saziņas lietotni, citām personām, iespējams, izpauda ierobežotas pieejamības informāciju, tostarp ar tiesvedību, valsts pārvaldes projektiem un tiesībaizsardzības iestādes veikto pārbaudi saistītus materiālus.
Amatpersonas darbībās KNAB saskata Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, proti, neizpaužamu ziņu izpaušanu, ko izdarījusi valsts amatpersona, kura ir atbildīga par šo ziņu glabāšanu.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.
Iepriekš Balševics no amata bija atstādināts uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku. Viņu no amata uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars (JV).