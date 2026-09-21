Koncertzāli “Lielais dzintars” turpmāk vadīs Kate Erharde
Par koncertzāles “Lielais dzintars” jauno vadītāju kļūs kultūras nozares profesionāle Kate Erharde, kura atgriežas Latvijā ar pieredzi Dubaijas Operā un vērienīgu starptautisku sadarbību vadībā. Viņas mērķis ir stiprināt koncertzāles lomu Baltijas un Eiropas kultūras telpā, paplašinot auditoriju un partnerības.
Noslēdzoties atklātam konkursam uz SIA “Lielais Dzintars” valdes locekļa amatu, par jauno koncertzāles vadītāju kļūs Kate Erharde – kultūras nozares profesionāle ar pieredzi Latvijas un starptautiskajā kultūras vidē, kura līdz šim strādājusi Dubaijas Operā Apvienotajos Arābu Emirātos.
Kate Erharde kopš 2023. gada bijusi Dubaijas Operas vecākā programmu vadītāja, kur viņas pārziņā bija sezonas programmas plānošana un īstenošana, starptautiski kopražojumi, projektu budžetu pārvaldība un sadarbība ar partneriem. Viņa vadījusi un pārraudzījusi sadarbības projektus ar tādām vadošām Eiropas kultūras institūcijām kā Milānas “Teatro alla Scala”, Romas Operas balets, Polijas Nacionālā opera un Ungārijas Valsts opera.
Dubaijas Operā Erharde piedalījusies trīs liela mēroga sezonu īstenošanā. Viņas profesionālajā pieredzē ir arī producēšanas budžetu un projektu finanšu rezultātu pārvaldība, kā arī starptautisku partnerību veidošana. 2024. gadā Erharde saņēmusi organizācijas “Budding Star Award” jeb Jaunā talanta balvu.
Erhardes profesionālā karjera sākusies Latvijā. Viņa strādājusi Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un Lielajā ģildē, kur bijusi atbildīga par telpu nomas procesiem, komandas darba koordinēšanu un koncertzāles servisa kvalitāti. Tāpat viņa strādājusi fondā “Baltijas muzikālās sezonas”, koordinējot starptautiska klasiskās mūzikas festivāla norisi ar tādu pasaulē atzītu mākslinieku kā Rikardo Muti, Antonio Papāno, Huana Djego Floresa, Džona Malkoviča, Kristīnes Opolais, Elīnas Garančas un Džošua Bella dalību. Erharde strādājusi arī “Theatre of Digital Art” par radošo producenti, veidojot programmas, kurās savienota digitālā un skatuves māksla, kā arī attīstīta sadarbība starp vietējiem un starptautiskiem māksliniekiem.
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“Iespēja atgriezties Latvijā un vadīt “Lielo dzintaru” man ir ļoti nozīmīgs profesionāls solis. Starptautiskajā kultūras vidē gūtā pieredze ļāvusi redzēt, kā spēcīgas kultūras institūcijas veido savu programmu, attīsta auditoriju un starptautiskās partnerības. “Lielajam dzintaram” jau ir spēcīga identitāte un nozīmīga vieta Latvijas kultūras kartē. Redzu lielu potenciālu nākamajam attīstības posmam – paplašinot starptautisko sadarbību, attīstot auditoriju un stiprinot koncertzāles lomu Baltijas un Eiropas kultūras telpā. Priecājos, ka savu starptautisko pieredzi turpmāk varēšu izmantot Latvijā un Liepājā,” saka Kate Erharde.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš uzsver, ka līdz ar jaunas vadītājas darbu koncertzālei sākas arī jauns attīstības posms.
““Lielais dzintars” desmit gadu laikā ir kļuvis par vienu no Liepājas nozīmīgākajiem kultūras simboliem un spēcīgu Latvijas kultūras institūciju. Nākamajā attīstības posmā mums ir svarīga gan augsta mākslinieciskā kvalitāte un spēja piesaistīt arvien plašāku auditoriju, gan starptautiskās sadarbības paplašināšana. Katei Erhardei ir vērtīga pieredzes kombinācija – viņa pārzina Latvijas kultūras vidi un vienlaikus guvusi nozīmīgu profesionālo pieredzi starptautiskā mērogā. Īpaši būtiski tas ir laikā, kad Liepāja gatavojas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadam un pilsēta nonāk daudz plašākā Eiropas uzmanības lokā. Sagaidām, ka jaunās vadītājas pieredze un redzējums dos jaunu impulsu “Lielā dzintara” attīstībai un stiprinās koncertzāles pozīcijas Baltijas un Eiropas kultūras telpā,” norāda G. Ansiņš.
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Atklātais konkurss uz SIA “Lielais Dzintars” valdes locekļa amatu tika izsludināts 8. jūnijā, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 5. jūlijam. Kopumā konkursā tika saņemti deviņu kandidātu pieteikumi.
Pretendentu atlase tika organizēta trīs kārtās. Pirmajā kārtā, izvērtējot kandidātu iesniegtos dokumentus, atbilstību obligātajām prasībām un reputāciju, uz otro kārtu tika virzīti seši pretendenti. Otrajā kārtā notika kandidātu intervijas, kurās tika vērtēta profesionālā pieredze, zināšanas un vadības kompetences. Noslēdzošajai trešajai kārtai sākotnēji tika izvirzīti četri kandidāti, no kuriem divi vēlāk savu kandidatūru atsauca. Trešajā kārtā divi atlikušie kandidāti klātienes intervijās prezentēja savu redzējumu par SIA “Lielais Dzintars” turpmāko stratēģisko attīstību.
Kandidātu vērtēšanā īpaša uzmanība tika pievērsta stratēģiskajam redzējumam, orientācijai uz attīstību, spējai motivēt un attīstīt darbinieku potenciālu, plānot un organizēt procesus, kā arī pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Papildus tika vērtēta kandidātu pieredze un zināšanas kultūras, īpaši mūzikas nozarē, finanšu un stratēģiskajā vadībā, pārmaiņu vadībā un starptautiskajā sadarbībā.
Pamatojoties uz konkursā iegūto kopējo novērtējumu, nominācijas komisija pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai virzīja kandidātu ar augstāko vidējo punktu skaitu.
Konkurss uz SIA “Lielais Dzintars” valdes locekļa amatu tika izsludināts pēc tam, kad līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons konkursā tika izraudzīts par VSIA “Latvijas koncerti” valdes priekšsēdētāju.
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Kate Erharde ieguvusi profesionālo bakalaura grādu tehniskajā tulkošanā Rīgas Tehniskajā universitātē un mākslas un kultūras vadības maģistra grādu Romas Biznesa skolā. Papildus viņa apguvusi stratēģisko vadību Kopenhāgenas Biznesa skolā un inovāciju vadību mākslā un kultūrā Vanderbiltas Universitātes un “National Arts Strategies” kopīgi īstenotā programmā.