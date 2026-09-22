Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” ceremonijā godināti šī gada laureāti
Liepājā notikusi rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” apbalvošanas ceremonija, kur galveno balvu ieguva Jana Egle par grāmatu “Diena ir izdevusies. Austra”. Pasākums godināja latviešu literatūru un izcēla arī jaunos autorus, par “Labāko jauno autoru literāro darbu 2026” atzīstot Kates Grūbes “Drīz līs”.
Šodien, 17. septembrī, kultūras namā “Wiktorija” norisinājās rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” svinīgā apbalvošanas ceremonija.
Konkursa mērķis ir atklāt jaunus un talantīgus autorus visā Latvijā, bagātināt un cildināt latviešu valodu, veicināt literatūras izaugsmi un iedvesmot jaunu darbu tapšanu. Šogad par labāko oriģinālliteratūras prozas darbu latviešu valodā atzīta Janas Egles grāmata “Diena ir izdevusies. Austra”.
Juris Jirgens, Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs: “Spēja izteikt savu domu, ieraudzīt pasauli mazliet citādi, atrast īstos vārdus un tos uzrakstīt – tas ir talants.
Jo brīdī, kad doma kļūst par tekstu un nonāk pie lasītāja, tā vairs nepieder tikai autoram. Tā sāk savu dzīvi. Laikā, kad viss notiek arvien ātrāk, grāmata joprojām prasa apstāties, lasīt, domāt un sarunāties ar sevi.”
Galveno balvu kā “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā 2025/2026” un naudas balvu 1000 EUR apmērā ieguvusi Jana Egle par godīgu un siltu Austras Pumpures dzīvesstāsta atklāsmi un viņas radītās dziesminieku kustības nacionālās nozīmes atainojumu grāmatā “Diena ir izdevusies. Austra”.
Īpašo balvu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas par niansētu sieviešu raksturu un likteņu, attiecību mezglojumu un ceļa uz izlīgumu atainojumu saņēma Dace Rukšāne par grāmatu “”Sarkanais un melnais, un baltais”. Savukārt Ritai Lūriņai tika piešķirta Liepājas Rotary kluba īpašā balva par vietvārdiem bagātā valodā un asprātīgā humorā veidotu cilvēka uzticības atainojumu savai valodai, atmiņām, dzimtai un vietai – Liepājai – grāmatā “Vējmalas stāsti”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vairāku mēnešu garumā 11 iesniegtās grāmatas lasīja un vērtēja žūrija, kura sastāvā šogad darbojās Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs Nauris Lazdāns, literatūrzinātniece, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja, Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja Linda Zulmane, literatūrzinātniece, RTU Liepājas akadēmijas asociētā profesore Anda Kuduma, literatūrzinātniece, rakstniece, redaktore un korektore Elīna Kokareviča, grāmatu blogere un literatūras apskatniece Inese Poriņa un Liepājas Rotary kluba biedri Valdis Skujiņš un Dzintra Reisa.
Līdz ar grāmatām vērtējumam konkursā tika iesniegti 13 jauno autoru literārie darbi. Kā “Labākais jauno autoru literārais darbs 2026” šogad tika atzīts un naudas balvu 500 EUR apmērā saņēma Kate Grūbe ar literāro darbu “Drīz līs”. Otro vietu un naudas balvu 300 EUR apmērā saņēma Līva Ozola ar literāro darbu “Izkāpt no miglas”, trešo vietu un naudas balvu 100 EUR apmērā saņēma Renāte Mālmane ar literāro darbu “Ceļš cauri klusumam / Kamēr vien ir kāds, kas gaida”.
Jauno autoru literāros darbus vērtēja literatūrzinātniece, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja, Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja Linda Zulmane, žurnāla “Dēkla” galvenais redaktors Roberts Nils Šteinbergs, žurnāla “Dēkla” redaktore un studente Laine Džeriņa, rakstniece un dzejniece Inga Pizāne, latviešu valodas un literatūras skolotāja Elza Ozola.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rakstniecības konkurss, kas veltīts latviešu literatūras klasiķa un kinoscenārista Egona Līva piemiņai, šogad Liepājā norisinājās jau 16. reizi. Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā, līdzās rakstniekiem un darbu autoriem, piedalījās arī grāmatu izdevniecību pārstāvji, žūrijas locekļi un radošie liepājnieki. Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis” organizē Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību, godinot Egona Līva literāro mantojumu un veicinot jauno talantu attīstību.