Liepāja 2025. gadā atzīta par ceļu satiksmei drošāko pašvaldību valstspilsētu kategorijā
Liepāja atzīta par drošāko valstspilsētu ceļu satiksmes drošībā 2025. gada konkursā, ko rīkoja Satiksmes ministrija, balstoties uz bojāgājušo un smagi ievainoto rādītājiem pret iedzīvotāju skaitu. Pilsēta pateicas iedzīvotājiem par iesaisti un turpina pilnveidot satiksmes infrastruktūru, lai nodrošinātu drošāku vidi visiem.
Satiksmes ministrijas organizētajā konkursā “Ceļu satiksmes drošība Latvijas novados - drošākais novads un drošākā valstspilsēta 2025. gadā” Liepāja valstspilsētu kategorijā uzrādījusi visaugstākos sasniegumus ceļu satiksmes drošības jomā.
Konkursa rezultāti noteikti, analizējot bojāgājušo un smagi ievainoto, tostarp mazaizsargāto satiksmes dalībnieku, statistiskos rādītājus attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Tas nozīmē - jo augstāka vieta konkursā, jo drošāka satiksmes vide.
Paldies iedzīvotājiem, kuri ir aktīvi ceļu satiksmes dalībnieki, kā arī ikdienā regulāri izsaka savu viedokli un priekšlikumus satiksmes drošības uzlabojumiem. Pašvaldība ir ieinteresēta veidot drošu vidi visiem, veicot satiksmes infrastruktūras pilnveidošanu, kur tas ir iespējams.