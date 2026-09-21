Pāvilostā uzsāk Tirgus ielas pārbūvi
Pāvilostā sākta Tirgus ielas pārbūve, izbūvējot ~400 m asfaltbetona segumu un ~50 m laukakmens bruģi no Smilšu ielas līdz nobrauktuvei uz jūru, ar pabeigšanu plānotu līdz 30. novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 353 259,50 eiro, no kurām 233 098,42 eiro sedz EJZAF un 120 161,08 eiro — Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
21. septembrī Pāvilostā uzsākts Tirgus ielas pārbūves būvdarbus. Projekta ietvaros izbūvēs asfaltbetona segums apmēram 400 metru garumā un laukakmens bruģis apmēram 50 metru garumā no Smilšu ielas līdz nobrauktuvei uz jūru.
Būvdarbu laikā iespējami satiksmes ierobežojumi, tādēļ aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus sekot līdzi informācijai par satiksmes organizācijas izmaiņām un ievērot uzstādītās ceļa zīmes. Būvdarbu laikā netiks liegta piekļuve pie īpašumiem.
Būvdarbus veic SIA “A-Land”, būvuzraudzību nodrošina SIA “SB Uzraudzība”, autoruzraudzību SIA “Ceļu inženieri”.
Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 30. novembrim.
Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZAF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība”.
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- Projekta Nr. 25-02-UL05-U31421.103-000003, “Tirgus ielas pārbūve Pāvilostā zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē”,
- kopējās projekta izmaksas pēc iepirkumiem projektēšanai un būvniecībai un cenu aptaujas būvuzraudzībai -353 259,50 eiro,
- no tām Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums (EJZAF) 233 098,42 eiro,
- Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums 120 161,08 eiro.