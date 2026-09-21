Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026” laureātu pulkā arī Liepājas ēkas
Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026” žūrija izvērtēja 41 ēku, īpašu uzmanību pievēršot ventilācijai, siltumapgādei, ilgtspējai un ugunsdrošībai, bet Liepājā par laureātiem izcelti ražotne “Caljan” (1. vieta rūpniecisko ēku nominācijā) un PII “Liedags” (Simpātijas balva un 2. vieta publisko ēku nominācijā). “Caljan” īpaši atzīts par vēsturiskās apbūves pārvēršanu modernā, energoefektīvā ražotnē ar BMS, rekuperāciju un saules elektrostaciju.
Arī šogad konkursa žūrija īpašu uzmanību pievērsa konkursam pieteikto ēku ventilācijas sistēmu risinājumiem, siltumapgādes sistēmām, kā arī ēku ilgtspējai, ugunsdrošībai un būvniecības kvalitātei un mikroklimatam. Konkursa ietvaros šogad kopumā tika izvērtēta 41 ēka, t.sk. biroju centri, pirmskolas izglītības iestādes un daudzdzīvokļu ēkas.
Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026” laureātu sarakstā apbalvotās Liepājas ēkas:
- Nominācijā “Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka Latvijā 2026” – 1. vieta “Caljan” LSEZ Liepājā.
- Konkursa Simpātijas balva – Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Liedags”.
- Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2026” 2. vieta pirmsskolas izglītības iestādei “Liedags”, Saulrietu iela 7.
- Ekonomikas ministrijas Simpātijas balva – „Caljan LSEZ” ražotne Liepājā: veiksmīgi transformējot vēsturisku rūpniecisko apbūvi par modernu un energoefektīvu ražotni, uzņēmums ieviesis viedās vadības sistēmas (BMS), rekuperāciju un saules elektrostaciju, kas sedz līdz pat 30% no patēriņa un samazina siltuma zudumus par 37%.
Detalizēta informācija par šā gada konkursa laureātiem pieejama konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.
Par konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā”
Jau sešpadsmito gadu kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros noris konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā”. Tā mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā.
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Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026” varēja iesniegt līdz 2026. gada 18. jūnijam. Konkursam tika pieteikta 41 ēka četrās nominācijās.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība. Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas Būvuzņēmēju apvienību, Būvniecības valsts kontroles biroju, Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Universitāti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.