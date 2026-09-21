Liepājā vienkāršota 70% braukšanas maksas atvieglojuma saņemšana
Liepājā daudzbērnu ģimeņu skolēniem 70% braukšanas maksas atvieglojums turpmāk tiks piešķirts automātiski, izmantojot valsts informācijas sistēmas, tādējādi vairs nav jāiesniedz atsevišķs pieteikums. Atvieglojums attiecas uz 2.–12. klašu izglītojamiem līdz 24 gadu vecumam, un mēneša biļete ar atlaidi maksā 9 eiro.
Lai daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērnu, braukšanas maksas atvieglojumu saņemšana būtu ērtāka un nebūtu jākārto liekas formalitātes, turpmāk izglītojamajam vai viņa vecākam vairs nebūs jāiesniedz atsevišķs pieteikums 70% braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai Liepājas sabiedriskajā transportā. Nepieciešamā informācija par Latvijas Goda ģimenes statusu tagad tiek iegūta automātiski no valsts informācijas sistēmām.
Līdz šim 70% braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai vienu reizi mācību gada laikā bija nepieciešams iesniegt pieteikumu Liepājas e-pakalpojumu portālā vai vērsties klātienē pašvaldības aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports”, Peldu ielā 5.
Pēc Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) papildinājumiem tajā tiešsaistē ir pieejami Sabiedrības integrācijas fonda dati par Latvijas Goda ģimenes statusu, savukārt informācija par deklarēto dzīvesvietu tiek iegūta no valsts reģistriem. Līdz ar to nepieciešamie dati tiek pārbaudīti automātiski. Ja persona deklarē dzīvesvietu Liepājā, informācija sistēmā tiek aktualizēta un no nākamās dienas ir pieejams attiecīgais braukšanas maksas atvieglojums. Savukārt, ja persona vairs nav deklarēta Liepājā, tiesības saņemt atvieglojumu no nākamās dienas tiek pārtrauktas.
Braukšanas maksas atvieglojums 70% apmērā mācību gada laikā pienākas 2.–12. klases izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni un kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības, tostarp profesionālās izglītības, iestādēs Liepājā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam. Viena mēneša abonementa biļete ar šo atvieglojumu maksā 9 eiro.
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Abonementa biļeti ar atvieglojumu iespējams iegādāties mobilajā lietotnē “Liepājas pilsēta”, Transporta e-biļešu sistēmā eibiletes.liepaja.lv vai klātienē pašvaldības aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports”, Peldu ielā 5. Lai biļeti iegādātos elektroniski, izglītojamajam jābūt izveidotam un personalizētam lietotāja kontam.
Izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir pieci vai vairāk bērnu, noteiktos gadījumos ir pieejams braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā. Tas mācību gada laikā pienākas Liepājas vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamiem un Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir pieci vai vairāk bērnu un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, ievērojot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos nosacījumus.
Šai pasažieru kategorijai, lai saņemtu 100% braukšanas maksas atvieglojumu, pagaidām vēl nepieciešams aktualizēt informāciju par izglītojamo, iesniedzot pieteikumu. To var izdarīt klātienē pašvaldības aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports”, Peldu ielā 5, vai elektroniski Liepājas e-pakalpojumu portālā.
Abonementa biļetes ar atvieglojumiem var iegādāties Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji. Abonementa biļete jāreģistrē katrā braucienā, un tā ir derīga kopā ar izglītojamā apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.