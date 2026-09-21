Eiropa piemēros sankcijas Krievijai par "vēlēšanām" okupētajās Ukrainas teritorijās
Eiropas Savienība (ES) gatavojas vērsties pret tiem, kuri ir atbildīgi par Krievijas Valsts domes tā dēvēto “vēlēšanu” rīkošanu Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās, piemērojot viņiem sankcijas.
Sankcijas paredzēts piemērot cilvēkiem, kuri iesaistījušies tā dēvēto vēlēšanu rīkošanā vai tajās kandidējuši Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Tās draud arī personām, kuras ES ieskatā ir atbildīgas par brīvu un godīgu vēlēšanu iespēju graušanu pašā Krievijā. Par to 27 dalībvalstu vārdā paziņojusi ES augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
ES uzsver, ka okupētajās Ukrainas teritorijās sarīkotās “vēlēšanas” un to rezultātus neatzīs. Savukārt no 18. līdz 20. septembrim Krievijā notikušās Valsts domes vēlēšanas, pēc ES vērtējuma, apliecinājušas “demokrātijas nepārtraukto un arvien dziļāko eroziju Krievijā”.
Paziņojumā norādīts, ka Krievijas varasiestādes turpinājušas pastiprināt represijas un ierobežot opozīcijas iespējas piedalīties politiskajā procesā. Īpaši izcelts lēmums liegt partijas “Jabloko” kandidātiem piedalīties vēlēšanās. ES norāda, ka tādējādi no cīņas tika izslēgts viens no pēdējiem atlikušajiem opozīcijas spēkiem un vienīgā partija ar pretkara programmu.
Atsaucoties uz neatkarīgiem analītiķiem un novērotājiem, ES norāda, ka administratīvie un juridiskie instrumenti izmantoti, lai no vēlēšanām izslēgtu Krievijas sāktā kara pretiniekus. Vienlaikus stingri ierobežota iedzīvotāju piekļuve neatkarīgai informācijai.