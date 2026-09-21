Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs darba vizītē apmeklē Liepāju
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks darba vizītē Liepājā ar pašvaldību un “Liepāja 2027” pārrunāja ES fondu iespējas, pilsētas attīstības projektus un Eiropas kultūras galvaspilsētas gatavošanos. Delegācija arī apmeklēja vairākus infrastruktūras un veselības aprūpes projektus, tostarp pludmales izejas, slimnīcu un ostas teritorijas.
Piektdien, 18. septembrī, darba vizītē Liepāju apmeklēja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks. Vizītes laikā viņš tikās ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības vadību un speciālistiem, nodibinājuma “Liepāja 2027” pārstāvjiem, kā arī klātienē iepazinās ar vairākiem pilsētas attīstības projektiem.
Vizītes sākumā Andris Kužnieks tikās ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu, pašvaldības izpilddirektoru Ronaldu Fricbergu, Attīstības pārvaldes vadītāju Mārtiņu Ābolu, kā arī nodibinājuma “Liepāja 2027” pārstāvjiem. Tikšanās laikā uzmanība tika pievērsta Eiropas Savienības fondu iespējām, Liepājas attīstības projektiem, kā arī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas aktualitātēm.
Iepazīstinot ar Liepājas aktualitātēm, pašvaldības pārstāvji informēja par pilsētā īstenotajiem infrastruktūras projektiem, tostarp Raiņa un Kalpaka ielā, kā arī mājokļu būvniecību – pašlaik aktīvajā fāzē ir aptuveni 10 projekti. Sarunā skarti arī pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu sakārtošanas un patvertņu attīstības jautājumi, tostarp darbs pie identificēto patvertņu pilnveidošanas.
Tāpat uzmanība pievērsta publiskās ārtelpas attīstībai un pilsētvides sakārtošanai, tostarp Zirgu salas un kanālmalas teritorijām, kā arī pludmales teritorijas un pludmales izeju attīstībai. Runāts par iespējām, attīstot šīs teritorijas, veidot gan sabiedrībai pieejamu un kvalitatīvu publisko telpu, gan vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Starp apspriestajiem jautājumiem bija arī klimata pārmaiņu projekti, tostarp Ziemeļu priekšpilsētas zaļināšanas projekts.
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Tikšanās laikā nodibinājuma “Liepāja 2027” pārstāvji iepazīstināja ar gatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam un programmas aktualitātēm. 2027. gadā Liepājā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados paredzēti vairāk nekā 500 dažādi kultūras notikumi, aptverot mūziku, mākslu, teātri, starpdisciplinārus projektus un kopienu iniciatīvas. Gatavojoties titula gadam, īpaša uzmanība tiek pievērsta arī starptautiskās sadarbības un partnerību stiprināšanai.
Darba vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja VSIA “Piejūras slimnīca”, kur iepazinās ar Rehabilitācijas nodaļu un klātienē apskatīja ES fondu finansētos projektus.
Vizītes noslēgumā delegācija apmeklēja Roņu ielas pludmales izeju un uzņēmumu “Syfud”, kā arī iepazinās ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas piebraucamā ceļa Liepājas ostas 92. piestātnei projektu un Liepājas bākas projektu.