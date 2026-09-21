Saldus novada uzņēmējiem nozīmīgi panākumi konkursā “Sējējs 2026”
AS “Pampāļi” kļuvusi par “Sējējs 2026” laureāti nominācijā “Gada lauku saimniecība”, bet SIA “EGADent” saņēma pateicības rakstu par projektu “Zobārstniecības kabineta izveide Saldū”. Šie panākumi izgaismo Saldus novada uzņēmēju un kopienu ieguldījumu attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Ar lepnumu sveicam AS “Pampāļi”, kas Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2026” apbalvošanas ceremonijā saņēma laureāta titulu nominācijā “Gada lauku saimniecība”!
Īpašs prieks arī par Saldus novada uzņēmumu SIA “EGADent”, kas saņēma pateicības rakstu nominācijā “Gada LEADER projekts” par projektu “Zobārstniecības kabineta izveide Saldū”.
Šie panākumi apliecina mūsu novada uzņēmēju, lauksaimnieku un vietējo kopienu ieguldījumu attīstībā, uzņēmējdarbībā un dzīves kvalitātes veidošanā.
Sirsnīgi sveicam laureātus un pateicamies par ieguldīto darbu!
Lepojamies ar Saldus novada cilvēkiem un uzņēmumiem!
Konkursa “Sējējs” apbalvošanas ceremonija notika 19. septembrī kultūras centrā “Hanzas perons” Rīgā. Konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra deviņās konkursa nominācijās. Šogad konkurss notika 33. reizi.