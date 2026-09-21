Policija vērienīgā operācijā izjauc narkotirgoņu biznesu - slēpņos atrod narkotikas teju katrai gaumei
Marihuāna, kokaīns, amfetamīns, ketamīns, tūkstošiem eiro skaidrā naudā un četri atsavināti auto – šāds ir Valsts policijas guvums vērienīgā operācijā Rīgā un Ādažos. Likumsargi aizturējuši sešu cilvēku organizētu grupu, kuru tur aizdomās par narkotiku tirdzniecību Rīgā un Pierīgā.
Operācija sākās 14. septembrī, kad policisti Ķengaragā un Ādažos aizturēja piecas personas, kas dzimušas no 1994. līdz 2006. gadam. Viena aizturētā dzīvoklī likumsargi uzgāja narkotiku slēpni ar dažādām vielām. Trīs dienas vēlāk aizturēts vēl viens grupas dalībnieks – 1984. gadā dzimis vīrietis, kuru tur aizdomās par amfetamīna realizēšanu lielā apmērā.
Kopumā policija veikusi 11 kratīšanas, kuru laikā izņemti aptuveni divi kilogrami marihuānas, 700 grami amfetamīna, 15 grami kokaīna, 20 grami ketamīna, klonazepāma tabletes un kanna ar amfetamīna eļļas paliekām. Precīzu izņemto vielu daudzumu vēl noteiks ekspertīzē. Policija atsavinājusi arī četras automašīnas – divus “Mercedes-Benz” un divus BMW –, kā arī vairāk nekā 5500 eiro skaidrā naudā, kas, iespējams, iegūta noziedzīgā ceļā.
Izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka narkotikas galvenokārt izplatītas Rīgā un Pierīgā, tās atstājot slēpņos. Katram grupas dalībniekam bijusi sava loma, bet daļā darījumu maksājumi veikti ar kriptovalūtu. Trīs aizturētie jau iepriekš sodīti par ar narkotikām saistītiem noziegumiem, savukārt divi aizturēšanas brīdī bijuši meklēšanā par citiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Trīs aizdomās turētajiem piemērots apcietinājums, pārējiem – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Par organizētā grupā veiktu narkotiku apriti lielā apmērā var draudēt brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.