Iespaidīgs rezultāts Siguldas novadā: savāc aptuveni 3400 nolietotu riepu
Veicinot nolietoto riepu atbildīgu apsaimniekošanu un nonākšanu pārstrādē, vides resursu apsaimniekošanas uzņēmums “JUMIS” Siguldas pilsētas SIA (“JUMIS”) sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” no 1. līdz 12. septembrim rīkoja riepu bezmaksas nodošanas akciju Siguldas novada iedzīvotājiem. Nepilnu divu nedēļu laikā tika savākta 31 tonna jeb aptuveni 3400 vieglo automašīnu riepu.
“Iedzīvotāju atsaucība apliecina, ka iespēja nodot nolietotās riepas ir aktuāla arī ārpus ierastās riepu maiņas sezonas. Tas savukārt parāda, ka vēsturiski uzkrāto riepu apjoms joprojām nav pilnībā izzudis un šādas akcijas ir būtisks instruments, kas palīdz no tām atbrīvoties ērti un bez maksas. Tomēr visatbildīgāk no nevajadzīgām lietām ir atbrīvoties savlaicīgi – tās neuzkrāt un, pats svarīgākais, neizmest tam nepiemērotās vietās. Šādi varam rūpēties par apkārtējo vidi un vienlaikus panākt, lai nolietotie izstrādājumi nonāktu pārstrādē un atgrieztos atkārtotā apritē,” saka “JUMIS” direktors Jānis Apsītis.
Akcijas rīkotāji aicina iedzīvotājus arī turpmāk izmantot nolietoto riepu nodošanas iespējas. Ikdienā autoriepas par nelielu samaksu iespējams nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos, tostarp “JUMIS” apsaimniekotajos “Zemdegas” un “Dzelzceļa stacija Inčukalns”. Tāpat riepas var nodot autoservisos, kuros tiek veikta riepu maiņa. Iegādājoties jaunas riepas, nolietotās bez maksas iespējams nodot oficiālajās riepu tirdzniecības vietās.
“JUMIS” un “Latvijas Zaļais punkts” atgādina, ka nolietotās autoriepas ir videi kaitīgi atkritumi. Tās satur bīstamas ķīmiskas vielas un smagos metālus, piemēram, svinu, kadmiju un benzolu, kas riepu noārdīšanās laikā var nonākt augsnē un ūdenī, piesārņojot apkārtējo vidi. Riepu bezatbildīga izmešana ne tikai kaitē ekosistēmai, bet arī rada ugunsbīstamību – nejauši vai tīši izraisīta riepu ugunsgrēka rezultātā vidē izdalās toksiskas vielas, tostarp sēra dioksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa monoksīds. Tāpēc ir svarīgi riepas pareizi šķirot un nodot otrreizējai pārstrādei, tādējādi samazinot to kaitīgo ietekmi uz vidi un veicinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai veicinātu riepu aprites sistēmas sakārtošanu valstī, autoriepas ieteicams iegādāties pie pārbaudītiem dīleriem, kuri atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem ir samaksājuši par riepu apsaimniekošanu un pārstrādi, turklāt nodrošina nolietoto autoriepu pieņemšanu bez maksas jauna riepu komplekta iegādes brīdī. Savukārt, iegādājoties lietotas riepas, kā arī pērkot tās internetā, lielākoties par tām dabas resursu nodoklis nav samaksāts.
Plašāka informācija par “JUMIS” pakalpojumiem un atkritumu šķirošanas iespējām pieejama uzņēmuma tīmekļa vietnē.