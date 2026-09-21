“Cilvēku drošība vienmēr ir pirmajā vietā”: CVK skaidro, kas notiks ar vēlēšanām gaisa telpas apdraudējuma gadījumā
Ko darīt, ja vēlēšanu dienā pēkšņi tiek izsludināts gaisa telpas apdraudējums? Centrālā vēlēšanu komisija sagatavojusi rīcības plānu šādam scenārijam. Nepieciešamības gadījumā iecirkņus apdraudējuma skartajā teritorijā uz laiku slēgs, bet iedzīvotāji par izmaiņām saņems paziņojumu savos mobilajos tālruņos.
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) skaidro, ka apdraudējuma skartajā teritorijā izsūtītajos paziņojumos būs norādīts, ka vēlēšanu iecirkņi attiecīgajos novados vai valstspilsētās ir slēgti un balsošana uz laiku nav iespējama. Savukārt pēc apdraudējuma beigām iedzīvotāji saņems jaunu paziņojumu par iecirkņu darbības atjaunošanu. Tāpat nepieciešamības gadījumā paziņojumā varēs tikt ietverta informācija par attiecīgo iecirkņu darba laika pagarināšanu līdz plkst. 22.
"Apdraudējuma situācijā cilvēku drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Vienlaikus esam sagatavojuši rīcības plānu, lai pēc apdraudējuma beigām vēlēšanu iecirkņi attiecīgajā teritorijā varētu atsākt darbu un vēlētāji par to tiktu nekavējoties informēti," norāda CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Iedzīvotājus aicina saņemto šūnu apraides paziņojumu izlasīt līdz galam un rīkoties atbilstoši tajā sniegtajām norādēm. Šādus paziņojumus uz mobilajiem tālruņiem saņems personas, kas atradīsies konkrētajā apdraudējuma teritorijā. Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, saņemot šūnu apraides paziņojumu, tālrunis var atskaņot skaļu brīdinājuma signālu, tādēļ iedzīvotājiem vispirms jāiepazīstas ar paziņojuma saturu un jāievēro tajā ietvertās norādes.
CVK norāda, ka aktuālā informācija par vēlēšanu norisi būs pieejama komisijas tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.