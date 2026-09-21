“Utopiska iecere”: Sprindžuks skarbi par plānoto pagaidu tiltu Vanšu tilta remonta laikā
Rīgas iecere Vanšu tilta remonta laikā satiksmi novirzīt pa īpaši izbūvētu pagaidu tiltu, iespējams, nākusi par vēlu. Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks (AS) uzskata, ka aptuveni gadu pirms remontdarbu sākuma ķerties pie šāda risinājuma ir “utopiska iecere”.
Sprindžuks norāda, ka vispirms vēl jāatrod pagaidu tiltam piemērota vieta, jāizsludina konkurss, jāveic projektēšana un tikai tad varētu sākt būvniecību. Viņaprāt, līdz tam laikam pats Vanšu tilta remonts jau varētu būt pabeigts.
Vicemēra ieskatā pašlaik uzmanība būtu jāpievērš tam, kā remonta laikā organizēt satiksmi pilsētā. Viņš rosina auto plūsmu vairāk novirzīt uz Salu un Dienvidu tiltu, atsevišķās vietās ieviest vienvirziena satiksmi un aizliegt kreisos pagriezienus. Sprindžuks arī aicina izvērtēt intensīvāku vilcienu satiksmi Jūrmalas un Bolderājas virzienā un pat prāmju satiksmi pāri Daugavai.
Tikmēr Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) pirmdien paziņoja, ka uz pagaidu tilta plānota viena braukšanas josla katrā virzienā un tā izmaksas varētu sasniegt aptuveni 20 miljonus eiro. Kur tieši tilts atrastos, vēl nav zināms. Kleinbergs uzsvēris, ka satiksmi uz Vanšu tilta neļaus apturēt, kamēr pagaidu risinājums nebūs gatavs.
Vanšu tilta lielos pārbūves darbus plānots sākt 2027. gadā. Līgums par tilta projektēšanu un būvniecību noslēgts par 69,8 miljoniem eiro bez PVN. Pārbūves laikā paredzēts atjaunot brauktuvi un gājēju un veloinfrastruktūru, kā arī nomainīt tilta vantis.