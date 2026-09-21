Latvijai jākļūst par elektrovalsti
Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem nepieciešamas drošas, stabilas un prognozējamas enerģijas piegādes par zemāko iespējamo cenu. Mūsu laikmeta atbilde uz šo izaicinājumu ir elektrifikācija. Latvijai jākļūst par elektrovalsti – valsti, kura gan pati ražo, gan patērē elektroenerģiju. Ko tas nozīmē?
Esošie riski un risinājumi
Pēdējos gados mēs esam redzējuši, cik nestabila ir pasaule, cik ievainojamas ir enerģijas piegāžu ķēdes. Fosilajai enerģijai (naftai un gāzei), ar dažiem izņēmumiem, ir raksturīgs tas, ka tā tiek ražota valstīs vai reģionos, kuri ir neprognozējami. Satricinājumi Hormuza šaurumā satricina visas pasaules enerģijas tirgu. Neskaidrības dēļ aug cenas. Kamēr mūsu enerģijas vajadzības būs atkarīgas no fosilās enerģijas piegādēm, tikmēr cenas lēkās un valdīs nestabilitāte. Taču, mums nepieciešama drošība.
Tehnoloģiju sasniegumi piedāvā atbildi uz šo problēmu – ražot enerģiju pašiem un patērēt pašu ražoto. Tāpēc ir jāmaina gan tas, kā mēs iegūstam enerģiju, gan tas, kā to patērējam. Šiem procesiem jāiet roku rokā.
Ražošana no saules un vēja līdz kodolenerģijai
Šodien saules, vēja un bateriju tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka spēj ražot elektroenerģiju par konkurētspējīgu cenu. Tas nozīmē, ka tā ir lētāka par elektroenerģiju, kas ražota no gāzes, oglēm vai citiem fosilajiem resursiem. Tāpēc Latvijā ir jāattīsta saules parki, vēja parki uz sauszemes un jūrā, kā arī bateriju sistēmas. Ar sauli un vēju elektroenerģija tiek saražota, savukārt ar bateriju sistēmām – uzkrāta patēriņam vēlākā laikā. Baterijas nodrošina arī elektrosistēmas stabilitāti un rezerves, lai elektrība nepazustu. Šodien izbūvētās spēkstacijas sekmēs elektroenerģijas ražošanas apjomu palielināšanos – piedāvājuma pieaugumu, līdz ar to arī cenas samazināšanos. Jo vairāk saražotās elektrības būs, jo zemāka būs tās cena.
Mums arī jāseko līdzi attīstībai kodolenerģijas jomā un citās jaunajās tehnoloģijās. Kodolenerģija var būt nākotnes risinājums. Ideja par to gan nedrīkst traucēt jau šodien pieņemt lēmumus par elektroenerģijas jaudu attīstību. Vēja un saules enerģija šodien neizslēdz kodolenerģijas attīstību nākotnē, gluži pretēji – to veicina.
Maiņas var panāk salīdzinoši ātri, ja uzstādīsim saules paneļus uz katras ēkas, baterijas katrā mājā un ražotnē un būvēsim vēja parkus. Valstij jārada iespēja ikvienam piedalīties enerģijas ražošanā. Tā būs decentralizēta, droša elektroenerģijas ražošana, kura nebūs atkarīga no dažiem lieliem energoobjektiem. Nesenā vētra vēlreiz apliecināja šādas ražošanas nepieciešamību.
Patēriņš transportā, siltumā un uzņēmumos
Latvijā jāsekmē elektroenerģiju patērējošu iekārtu skaits transportā un siltumapgādē, kā arī jāveicina ražošanas attīstība. Mēs redzam, ka transporta elektrifikācija jau notiek. Tā ir jāsekmē ar turpmāku atbalstu un plašāku uzlādes infrastruktūras pieejamību.
Daudzdzīvokļu mājām uzlādes iespēju trūkst, kaut gan arī tajās dzīvojošie cilvēki izvēlas elektroauto. Jaunu un lietotu auto veiktspēja un cena jau tuvojas iekšdedzes dzinēju auto rādītājiem vai pat pārspēj tos. Patērētāju arvien vieglāk ir pārliecināt par elektroauto priekšrocībām. Šīs tendences turpināsies, un arvien vairāk mājsaimniecībās būs transports, kurš izmantos Latvijā ražotu enerģiju. Tas šīm mājsaimniecībām nozīmē stabilitāti un prognozējamību.
Jāsekmē pāreja uz siltumapgādi, kuras pamatā ir elektrība – siltumsūkņiem. Tas attiecas ne tikai uz individuālām mājsaimniecībām, bet arī uz centralizēto siltumapgādi. Pārejai jāiet roku rokā ar paaugstinātu energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās. Latvijā jau tagad attīstās komerciāli projekti un ar atbalsta palīdzību tiek uzstādīti siltumsūkņi centralizētajā siltumapgādē. Pirmie projektu konkursi liecina par lielu siltumapgādes uzņēmumu interesi. Jo vairāk mums būs siltumu ražojošu iekārtu, jo drošāki būsim pret dažādiem satricinājumiem.
Patēriņa attīstībai nepieciešama arī ražošanas izaugsme. Tāpēc ir nepieciešams gan samazināt birokrātiju, gan palielināt atbalstu uzņēmumiem, kuri veic lielas investīcijas. Tās visstraujāk attīsta tautsaimniecību, rada darba vietas un palielina elektroenerģijas patēriņu. Liela loma nākotnē būs datu centriem kā patērētājiem – to attīstība ļaus straujāk audzēt elektroenerģijas patēriņu.
Latvijai jāizmanto iespēja
Tehnoloģijas dod iespēju Latvijai kļūt par modernu enerģijas ražotāju un patērētāju – par elektrovalsti. Elektrovalsts ir droša un ražo enerģiju no atjaunīgajiem resursiem vai kodolenerģijas. Elektrovalsts dod iespēju katram piedalīties enerģijas ražošanā. Tā ir valsts, kura ir stabila un patstāvīga savos lēmumos. Tas ir mērķis, uz kuru tiekties Latvijai.