“Visas bremzes tiks noņemtas”: Mūrniece brīdina, kas var sekot pēc Krievijas “vēlēšanām”
Krievijā noslēgušās pirmās parlamenta “vēlēšanas” kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Bez pārsteigumiem tajās uzvarējusi Vladimiru Putinu atbalstošā “Vienotā Krievija”. Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece (NA) šīs “vēlēšanas” sauc par “vistīrāko fikciju” un brīdina, ka pēc tām Krievija var kļūt vēl agresīvāka.
Pēc vairāk nekā 95% biļetenu saskaitīšanas “Vienotā Krievija” ieguvusi 57,83% balsu. Saskaņā ar provizoriskajām aplēsēm partijai Valsts domē būs 355 no 450 deputātu vietām, tādējādi saglabājot konstitucionālo vairākumu. Tas ļauj tai ne tikai pieņemt likumus bez citu partiju atbalsta, bet arī virzīt grozījumus konstitūcijā.
Mūrniece norādīja, ka balsojums, viņas vērtējumā, nav bijis ne brīvs, ne demokrātisks. “Protams, šīs “vēlēšanas” bija vistīrākā fikcija,” sacīja politiķe. Viņa vērsa uzmanību arī uz to, ka liberālā un pret karu noskaņotā partija “Jabloko” tika izslēgta no federālā partiju saraksta. Arī AP vēsta, ka vēlēšanas notikušas stingri kontrolētā politiskajā vidē, kurā lielākā daļa reālās opozīcijas bija izslēgta no politiskās konkurences.
Mūrnieces ieskatā jaunais Valsts domes sastāvs būtiski nemainīs Krievijas politisko kursu. Viņa uzskata, ka Putins vēlēšanu rezultātus var izmantot, lai demonstrētu šķietamu sabiedrības atbalstu savai politikai un kara turpināšanai. Pats Putins pirms vēlēšanām balsojumu bija pozicionējis kā pārbaudi sabiedrības atbalstam karam Ukrainā.
Politiķe pieļauj arī jaunas mobilizācijas iespēju Krievijā. “Jautājums, kā tā izpaudīsies – slēptākā vai atklātākā veidā,” sacīja Mūrniece. Viņas vērtējumā Krievijas sabiedrība ar šādu iespēju rēķinās, lai gan Putins publiski par mobilizācijas jautājumu izteicies piesardzīgi.
Mūrniece arī prognozē smagu rudeni un ziemu Ukrainas frontē un uzskata, ka Eiropai jārēķinās ar iespējamiem Krievijas hibrīduzbrukumiem un diversijām. “Mums jārēķinās ar to, ka gan rudens, gan ziema Ukrainas frontē būs smaga, un domāju, ka ir jārēķinās arī ar hibrīduzbrukumiem un diversijām Eiropas Savienības un NATO teritorijās,” sacīja Mūrniece. Viņasprāt, pēc vēlēšanām “visas bremzes tiks noņemtas” un Krievija ar lielāku intensitāti centīsies iebiedēt Rietumus un mazināt to atbalstu Ukrainai.