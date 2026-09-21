Drošība, demokrātija, valsts - izvēle mūsu rokās
Dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas vicespīkere, Ārlietu komisijas deputāte, partijas “Vienotība” valdes priekšsēdētāja vietniece
Gaidāmās Saeimas vēlēšanas būs citādas. Mūs ir sasniegusi jauna realitāte, tādēļ ir nopietns iemesls pārdomām. Ārvalstu iejaukšanās, atklāts populisms un mākslīgais intelekts – trīs faktori, kas jau šodien ietekmē vēlēšanu procesus daudzās valstīs. Visi šie elementi viens otru pastiprina, papildina un – apdraud vēlēšanas.
Pāri visai Eiropai un arī otrpus okeānam veļas vairākas tendences, kas atkārtojas no valsts uz valsti. Ir atšķirības detaļās, bet būtība ir pārsteidzoši līdzīga. Tādēļ par to ir jārunā skaļi, atklāti un savlaicīgi.
Ārvalstu iejaukšanās – nevis risks, bet fakts
Mums jābūt godīgiem: ārvalstu iejaukšanās vēlēšanās nav hipotētisks drauds. Tas jau notiek. Eiropā un ārpus tās robežām ir dokumentēti gadījumi, kad vēlēšanu procesi tiek ietekmēti ar mērķtiecīgu informācijas operāciju, finanšu plūsmu un tehnoloģiju palīdzību. Tā tas ir bijis Rumānijā, Vācijā, Francijā, Spānijā, Dānijā, ASV, Kanādā un citviet. Kā zināms, 2024. gadā Rumānijā Krievijas iejaukšanās mēroga un ietekmes dēļ tika anulēti sākotnējie prezidenta vēlēšanu rezultāti un izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.
Īpaši spilgts piemērs ir Moldova, kur Krievija centās pārņemt valsti nevis ar militāru spēku, bet izmantojot demokrātiskos procesus. Kā savā uzrunā aprīļa sākumā Saeimā uzsvēra Moldovas prezidente – vēlēšanas ir ideāls instruments ietekmes operāciju īstenošanai un valsts pārņemšanai.
“Mēs sapratām, ka vislielākais drauds nav tas, kas atklāti vicina Krievijas karogu, jo šāds drauds ir redzams, un redzamus draudus var novērst. Bīstamākais iejaukšanās veids ne vienmēr ir iekrāsots balti zili sarkanā krāsā. Dažkārt tas izskatās pēc pamatotām šaubām. Tas jautā: kāpēc gan tik daudz tērēt aizsardzībai? Vai nevajadzētu runāt ar Maskavu, nevis tai pretoties? Varbūt sankcijas mums pašiem kaitē vairāk nekā viņiem?” savā uzrunā Saeimā teica Moldovas prezidente.
Maskavas stratēģija Moldovā bija rūpīga un sistemātiska: sākumā testēta vietējās vēlēšanās, pēc tam pilnveidota un izmantota valsts līmenī. Uzdevums bija pārņemt parlamentu, ielikt Krievijas kontrolētu valdību un sagraut demokrātiju.
Demokrātijas pamatprincipi tika izmantoti, lai sagrautu pašu demokrātiju. Tika veidotas jaunas, ārēji “vietējas” partijas. Pulcēšanās brīvības aizsegā tika organizēti apmaksāti protesti – izmeklētāji atklāja dalībnieku sarakstus, plānotos maršrutus un aploksnes ar naudu.
Tam visam fonā vēl arī milzīga apmēra nelegālu līdzekļu iepludināšana, tostarp izmantojot kriptovakūtu – aplēses liecina par aptuveni diviem procentiem no Moldovas IKP, kas ir gandrīz 400 miljoni eiro. Tā ir milzu nauda.
Populisms – vienkāršu atbilžu ilūzija
Vienlaikus arvien lielāku ietekmi iegūst populisms. Sociālie tīkli ar savu algoritmu loģiku īpaši strauji izplata tieši populismu, radikālus vēstījumus, stereotipiem piesātinātus saukļus.
Taču valsts ilgtermiņa attīstībai šāda vienkāršotu atbilžu dominance ir bīstama. Reālajām problēmām reti kad ir vienkārši risinājumi. Un vienkāršotam saturam visbiežāk ir maz sakara ar realitāti. Turklāt jo skaļāks kļūst fona troksnis, jo grūtāk sadzirdēt argumentētu sarunu.
Realitāte, kurā patiesība kļūst neskaidra
Šīs ir pirmās vēlēšanas, kad jaudīgi mākslīgā intelekta rīki ir pieejami ikvienam. No teksta un audio līdz dziļviltojumu video – robeža starp patiesību un manipulāciju kļūst arvien grūtāk saskatāma.
Tehnoloģijas ļauj radīt tūkstošiem viltus kontu, kas koordinēti izplata dezinformāciju. Algoritmi šādu saturu nevis bremzē, bet bieži vien pastiprina, radot ilūziju par “sabiedrības vairākuma viedokli” vai “vispārzināmu patiesību”.
Rumānijas vēlēšanu pieredze parādīja, ka simts koordinēti konti viena mēneša laikā spēja izplatīt video, kas sasniedza 13 miljonus skatījumu.
Dezinformācija nav nejaušība – tā ir organizēta, mērķtiecīga un bieži vien radīta “industriālos” apmēros. Un šī nav teorija. Tā jau ir realitāte citviet Eiropā, kas strauji tuvojas arī mums.
Mērķis nav pārliecināt, bet šķelt
Svarīgi saprast: iejaukšanās vēlēšanās ir hibrīdkara elements. Tās mērķis nav pārliecināt par vienu vai otru politisko ideju. Sākotnēji mērķis ir sašķelt sabiedrību, radīt apjukumu un neticību pašam vēlēšanu procesam. Panākt, lai sabiedrība sāk šaubīties par visu – faktiem, institūcijām, vēlēšanām. Skaldīt un valdīt – tā ir ļoti sena stratēģija.
Šodien dzīvojam laikā, kad pie Eiropas Savienības robežām plosās karš un drošības un starptautiskās kārtības pamati ir būtiski sašķobījušies. Šādos apstākļos ir naivi domāt, ka mēs stāvam ārpus notiekošā un šīm ietekmes operācijām. Krievija centīsies ietekmēt Latvijas pilsoņu viedokļus. Tieši no šāda pieņēmuma mums ir jāiziet, gaidot un gatavojoties vēlēšanām.
Šo risku aktualitāti apliecina arī Latvijas drošības dienestu ziņojumi. Valsts drošības dienests norāda, ka Krievija turpina mērķtiecīgas nemilitārās ietekmes aktivitātes, īpaši informatīvajā telpā, meklējot sabiedrības “vājos punktus”, lai veicinātu šķelšanos un destabilizāciju. Savukārt Satversmes aizsardzības birojs uzsver sociālo tīklu un mākslīgā intelekta pieaugošo lomu šajās operācijās, ļaujot radīt arvien mērķētāku un pārliecinošāku ietekmes saturu.
Ko darīt?
Atbilde nav vienkārša, bet tā ir skaidra: valstij ir jāiesaistās un jānodrošina savu pilsoņu tiesības un iespējas vēlēšanu dienā pieņemt ārvalstu neietekmētus lēmumus. Tādēļ vēlēšanu drošība vairs nav tikai tehnisks jautājums – tā ir valsts drošības un suverenitātes priekšnoteikums.
Šī nav reize, kad teikt: “būs jau labi”. Mēs varam izturēt šo izaicinājumu, ja esam informēti, gatavi un apzināmies riskus. Mums katram ir jābūt tai ukraiņu vecmāmiņai ar gurķu burku rokās, kas ir gatava notriekt ne tikai dronu, bet arī mēģinājumus nozagt godīgas un brīvas vēlēšanas.
Vēlēšanas nav vienkārši balsošanas diena – vēlēšanas ir brīdis, kurā mēs nosakām valsts nākotni. Ja nebūsim gatavi un dzīvosim ilūzijās, mēs varam zaudēt vairāk, nekā šķiet iespējams. Ja izvēlamies nereaģēt un ja nesagatavosimies, mēs varam pazaudēt valsti.
Demokrātija vairs nav pašsaprotama. Tā ir jāaizsargā. Katram.