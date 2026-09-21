Rīgā pieaug audžuģimeņu skaits
Rīgā audžuģimeņu pulks kļuvis kuplāks. Kopš jūlija galvaspilsētā izveidotas sešas jaunas audžuģimenes, informē Rīgas dome.
Laikā no 1. jūlija līdz 18. septembrim līgumu ar Rīgas Sociālo dienestu noslēgušas kopumā 12 audžuģimenes. Sešas no tām ir jaunas un sešas, kurām jau iepriekš bijusi pieredze bērnu uzņemšanā. Piecas no šīm ģimenēm dzīvo Rīgā, bet septiņas – ārpus galvaspilsētas.
Šajā laikā audžuģimenēs ievietoti 14 bērni. Septiņi no viņiem nonākuši jaunajās audžuģimenēs, bet vēl septiņi – ģimenēs, kas bērnus uzņēmušas jau iepriekš. Rīgas pašvaldība sadarbojas arī ar ārpus galvaspilsētas dzīvojošām audžuģimenēm, lai bērniem būtu iespējams atrast piemērotāko ģimenisko vidi. Pašvaldība audžuģimenēm nodrošina finansiālu un cita veida atbalstu, kā arī sociālā darba speciālistu palīdzību.
Jaunas audžuģimenes Rīgā ir īpaši nepieciešamas, jo pēdējos gados pieaug to bērnu skaits, kuri nonāk institucionālajā aprūpē. Trīs gadu laikā aizbildnībā esošo bērnu skaits sarucis par 17%, savukārt institucionālajā aprūpē ievietoto bērnu skaits pieaudzis par 22%. Īpaši trūkst ģimeņu, kas būtu gatavas uzņemt pusaudžus, brāļus un māsas, kā arī bērnus ar traumatisku pieredzi, veselības vai uzvedības grūtībām.