Vairāk nekā tūkstotis Ķekavas skolēnu piedalās stafešu skrējienā
18. septembrī Ķekavā, sporta laukumā “Fortius”, ceturto reizi notika “Ķekavas novada skolu stafešu skrējiens 2026”.
Pasākums pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu un turpināja skaisto rudens tradīciju – vienotā, sportiskā noskaņā kopā satikties Ķekavas novada skolēniem.
Šogad startēja 270 komandas, kopā vairāk nekā 1000 bērnu un jauniešu no visām novada skolām: Ķekavas vidusskolas, Baložu vidusskolas, Baldones vidusskolas, Pļavniekkalna sākumskolas, Daugmales pamatskolas un privātās pamatskolas “Gaismas tilts ’97”, vēsta Ķekavas novada Sporta centrs.
Diena aizritēja pozitīvā, sportiskā gaisotnē. Arī laikapstākļi bija labvēlīgi, ļaujot pilnvērtīgi izbaudīt sacensības un kopā būšanu.
Šis skrējiens ir kas vairāk nekā cīņa par ātrāko rezultātu. Nozīmīgs mērķis – stiprināt klašu saliedētību, savstarpēju atbalstu un kustību prieku. To ik gadu apliecina līdzjutēji: kopā ar stafetes dalībniekiem ierodas klasesbiedri, kuri savējos uzmundrina ar saukļiem, skaļiem atbalsta saucieniem un pašu veidotiem krāšņiem plakātiem. Šī kopības sajūta veido īpašo atmosfēru, mudinot skolēnus atbalstīt cits citu.
Četros gados skrējiens kļuvis par gaidītu rudens tradīciju, kas vieno novada skolu saimi un sniedz skolēniem sportisku azartu, komandas garu un prieku par aktīvi pavadītu dienu.